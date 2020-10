La venta de vinos y cerveza se recupera en Ecuador 

LEA TAMBIÉN

La venta de cerveza y vinos es la categoría que más rápido se está recuperando en el sector licorero. La demanda de estos productos se sustenta en que el precio al consumidor está en un rango moderado y que su concentración alcohólica no es alta.

Edy Castillo, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Licores, explicó que las promociones y eventos han dado impulso para un mayor consumo de estas bebidas a escala nacional.



Además, en casa las personas consumen más este tipo de productos, indicó.

En cambio, la comercialización de whisky, ron y vodka aún no logra reactivarse. Según Felipe Cordovez, representante de la Asociación de Importadores de Licores del Ecuador, esta categoría, considerada premium, está atada al dinamismo de industria del turismo, de entretenimiento, hoteles y eventos sociales que aún no están operando de manera regular.



Por esta razón, las importaciones de licores aún no repuntan y proyectan continuar con una caída de un 60% hasta el cierre del 2020. “Las firmas están priorizando la venta de los productos que tienen en bodega”, señaló.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en septiembre el precio del whisky subió 0,88% y el resto de bebidas alcohólicas (incluida la cerveza) en un 0,55% con respecto al mes pasado.



Nixon Vergara, presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (Adile), dijo que, si bien hubo un ligero repunte en las ventas de septiembre y en lo que va de octubre, no se compara con los primeros meses del año.



La prohibición para el expendio de bebidas alcohólicas que finalizó el 30 de agosto agudizó la situación que mantenía el sector por efectos de la crisis sanitaria. “Las ventas cayeron al 50% desde marzo, pero en el tiempo de prohibición se llegó hasta una baja del 70%”, explicó.



Ahora, los licoreros apuntan al último trimestre del año. Este periodo es importante para el sector por las festividades, que representa el 60% de su facturación anual. Según Vergara y Cordovez, algunas firmas ya retomaron importaciones para hacerle frente a Navidad y fin de año.



“Debemos analizar el comportamiento de estos meses porque no se conoce si habrá una demanda de canastas o paquetes navideños como en el 2019”, puntualizó Vergara.