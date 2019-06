Venta spot o inmediata de crudo obtuvo un diferencial de USD 3,09 por barril

LEA TAMBIÉN

La empresa Tesoro Refining and Marketing Company LLC se adjudicó 3,9 millones barriles de crudo Oriente. Esta firma norteamericana ofertó un diferencial positivo de USD 3,09 por barril. Este monto se deberá sumar al valor del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI).

Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, mencionó a través de un comunicado que con este premio se estima un ingreso de USD 282 millones en beneficio del país. Además, por tratarse de una oferta que elimina al intermediario, se produce una venta directa a una refinería y de esta manera el Ecuador obtiene mejores beneficios.



Para este proceso de venta inmediata Petroecuador invitó a 47 empresas calificadas en el registro de proveedores, de estas ocho presentaron excusas y siete ofertas.



Las empresas que se interesaron en este proceso fueron Gunvor S.A., Phillips 66 Company, PTT International Trading PTE. LTD., Tesoro Refining and Marketing Company LLC, Trafigura PTE. LTD, Valero Marketing and Supply Company y Vitol INC. De estas la mejor oferta fue de la Tesoro Refining.



De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 11 cargamentos de alrededor de 360 000 barriles, que serán entregados durante el período julio a septiembre de 2019



Esta es la segunda venta spot realizada en el presente año y la séptima en el actual Gobierno. Esto se ha logrado, según la estatal, debido a que se ha reprogramó la entrega de volúmenes de crudo asignados a los contratos a largo plazo que mantiene con diferentes empresas asiáticas y por la disponibilidad adicional de crudo debido al mantenimiento programado de Refinería Esmeraldas.