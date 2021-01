Venta informal y aglomeraciones en calles de Tumbaco

Una clausura y dos detenciones fueron el resultado del operativo para controlar el buen uso del espacio público. Este se llevó a cabo la mañana del sábado 30 de enero del 2021, en las calles aledañas al parque de Tumbaco, parroquia del nororiente de Quito.

Desde las 10:30, uniformados de la Policía Nacional, Intendencia de Pichincha y de las instituciones municipales se reunieron en el parque de Tumbaco para empezar el operativo. Los agentes y funcionarios del Municipio se dividieron en grupos e iniciaron los controles en la calle Juan Montalvo.



Las autoridades pasaron por cada puesto de venta de comida o artículos revisando que estos tengan los permisos correspondientes. Decomisaron frutas y comida en la mayoría de los casos.



César Díaz, secretario de Seguridad, dijo que este operativo se enfocó en sancionar a los lugares que no contaban con autorización y estaban obstaculizando la vía pública. El Secretario manifestó que esta no es la primera vez que intervienen en el sector y uno de los principales problemas que han evidenciado es que las personas se tornan agresivas o utilizan armas blancas.



Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), explica que también se verificó el buen uso de mascarilla y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. La idea es que no se formen aglomeraciones en las vías.



“Queremos una reactivación económica, pero debe ir acompañada de medidas de bioseguridad para evitar los contagios” de covid-19, dice Obando. Según las autoridades, la venta informal es un problema recurrente en Tumbaco.



Según datos de la Intendencia de Pichincha, un negocio de vestimenta y calzado fue clausurado, se realizaron tres retenciones y se emitió una citación. La Agencia Metropolitana de Control emitió 19 actos de inicio y se verificó 30 Permisos Únicos de Comercio Autónomo (PUCA).



Los agentes y el personal del Municipio recorrieron todas las calles aledañas al parque durante toda la mañana. En algunos puntos, los transeúntes defendían a los vendedores y pedían que los dejaran trabajar.



El Secretario pide a las personas “apreciar el nivel de exposición de las instituciones y no criminalizar nuestras acciones”. Además, explica que ya se ha socializado la problemática con los vendedores y ahora “se va a actuar de manera firme con retenciones”.



La sanción por el no uso de mascarilla es del 25% de un salario básico lo que equivale a USD 100. Lo mismo aplica a quienes estén libando en la calle. Por la venta informal en espacios públicos la multa equivale al 50% del salario básico. Es decir, es de USD 200.