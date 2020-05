Venta a domicilio de muebles y tecnología se incrementó

LEA TAMBIÉN

Alimentos y productos de higiene prevalecen en las compras durante la emergencia sanitaria, pero quienes pasan en sus hogares demandan otros artículos que faciliten el teletrabajo, las clases online y los ayuden a distraerse.

Dentro de la lista están muebles de oficina, dispositivos y equipos tecnológicos, aparatos para ejercitarse, videojuegos, incluso utensilios de cocina y repostería.



En la siguiente etapa, que comenzará el 4 de mayo, estos negocios esperan incrementar sus ventas, pues el Gobierno dispuso que el comercio puede operar siempre que reciba pedidos por vías no presenciales y se realicen las entregas en el domicilio del cliente.



Daniela, ingeniera en sistemas, trabaja en casa por la emergencia. Las dos primeras semanas utilizó una silla de su comedor para sus actividades, pero tuvo molestias en su espalda. Buscó en redes sociales una silla ejecutiva ergonómica y la recibió a domicilio.



Algunos productores y comerciantes de muebles de oficina cuentan que la demanda de sillas ejecutivas aumentó.



Édison Pujota, propietario de Muebles de Oficina PJ, explica que en el último mes ha despachado alrededor de 100 unidades. Pujota cuenta que al principio del estado de excepción temía que el negocio se vea seriamente afectado, pero las sillas y otros nuevos productos que está fabricando le han permitido seguir a flote.



En la importadora Sillonería Quito, la demanda también se ha incrementado en estos días, cuenta Christian Amaguaya, uno de los dos fundadores del negocio. Los pedidos vienen de distintas partes del país y no solo de teletrabajadores, sino también de personas que buscan comodidad para sus hijos que estudian virtualmente.



En cuanto a los artículos tecnológicos, algunas casas comerciales afirman que creció el tráfico en sus plataformas digitales y redes sociales hasta cuatro veces más respecto a los meses de enero y febrero.



Es el caso de Novicompu, Stalin Sacoto, director administrativo, señala que las laptops, computadoras de escritorio, tabletas y celulares son los más solicitados, además de artículos para hacer ejercicio como caminadoras.



Rodrigo Espinel, coordinador comercial retail de Computrón, dice que ha habido un repunte en la venta de portátiles vía online; en concreto, la demanda se ha multiplicado por tres respecto a los meses de enero y febrero. “En los 29 días del mes de abril sumamos 420 máquinas”, dijo.



El mayor pico de ventas en Computrón está en ‘notebooks’, computadoras de escritorio, tabletas y celulares, impresoras, audífonos, micrófonos, cámaras para videoconferencia, además de consolas de videojuegos.



Los consumidores también buscan aparatos para ejercitarse en casa, en vista de que no pueden salir al exterior. En la cadena TVentas este tipo de artículos son solicitados, al igual que productos de cocina.



La compañía actualmente recibe por sus medios digitales pedidos para ser entregados en días posteriores, de acuerdo a cómo evolucionen las medidas de restricción en los distintos cantones.



Leonardo Ottati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio de Electrónico (CECE), dice que en esta nueva etapa los usuarios tendrán más opciones para abastecerse y los negocios obtendrán más oxígeno financiero.



A una semana de que se celebre el Día de la Madre, y con el fin de dinamizar las ventas, la CECE creó el Cyber Days, un evento digital en donde las personas podrán encontrar descuentos y facilidades de 30 marcas. La feria fue habilitada ayer y finalizará hoy, 2 de mayo del 2020.