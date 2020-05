La venta de boletos aéreos en Ecuador solo se realiza a través de Internet

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los representantes de las aerolíneas, que operan en el Ecuador, están a la espera de la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional para conocer desde cuándo se reanudarán los vuelos domésticos.

Los ejecutivos de Avianca, por ejemplo, esperan este pronunciamiento para reanudar las operaciones. Inicialmente, tienen planeado solo vuelos nacionales. Hasta el momento, la venta de boletos solo se efectúa a través de su página web.



Según el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador (Arlae), Marco Subía, la comercialización de pasajes solo se realiza mediante la web de las aerolíneas porque no existe la certeza desde cuándo se abrirán los aeropuertos, “mientras no haya una decisión del COE no se activarán las ventas presenciales”.



Latam, por su parte, anunció que “en este nuevo entorno económico, el grupo se ha impuesto reducir costos y ser más eficientes, para poder ofrecer pasajes que en un promedio pueden ser hasta un 20% más baratos”.



Además, señaló la empresa, que ante la incertidumbre que genera la crisis sanitaria, los pasajeros tendrán más flexibilidad para comprar pasajes y programar sus viajes. De acuerdo con información de esta compañía, si una persona necesita comprar y luego no puede viajar por cualquier motivo, podrá hacer un cambio sin pagar ninguna multa ni diferencia tarifaria.

Subía dijo que las aerolíneas tienen expectativa de conocer la fecha de reanudación porque “estamos listos todos los actores de la industria, ya sea aeropuertos, aerolíneas, actividades conexas con las medidas de bioseguridad internacionales, incluso, extremas para que exista un transporte aéreo seguro.



Subía agregó que la decisión es del COE y la espera afecta a la planificación para la reanudación de las actividades.



El 12 de mayo de 2020, las autoridades del Gobierno informaron que se planteó al COE Nacional que los vuelos domésticos se reanuden en junio. Las operaciones aéreas regulares se suspendieron a medidos de marzo por la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Hasta el momento el organismo no se ha pronunciado.