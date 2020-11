En Venezuela muchos esperan el triunfo de Trump para que EE.UU. mantenga presión sobre Nicolás Maduro

LEA TAMBIÉN

Muchos venezolanos esperan la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya campaña de sanciones al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha ganado un amplio apoyo entre los críticos del presidente Nicolás Maduro, con la esperanza de que haya un cambio político en el país.

El Gobierno de Trump ha prometido que las sanciones sacarán del cargo a Maduro, en cuyo gobierno se ha producido un colapso económico que ha causado un éxodo masivo de venezolanos, algo que no ha ocurrido después de casi dos años.



Algunos venezolanos sienten que Trump es el primer líder estadounidense en enfrentarse al Gobierno de Maduro, que ha sido acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de socavar las instituciones democráticas.



Pero los críticos dicen que las medidas exacerban la crisis humanitaria de la otrora próspera nación miembro de la OPEP al dañar el flujo de caja del gobierno y complicar las importaciones de bienes clave como la gasolina.



A pesar de las promesas del candidato demócrata, Joe Biden, de no suavizar las medidas contra Maduro, algunos venezolanos creen que, en caso de ganar, adoptará un enfoque menos polémico y similar al del expresidente Barack Obama.



Biden mantuvo una estrecha ventaja en Wisconsin después de que se completara el conteo de votos en ese estado, un gran impulso en su intento de arrebatarle la presidencia de Estados Unidos a Trump.



En una calle comercial de clase media del este de Caracas, donde trabajadores con camisas deshilachadas y mascarillas cosidas en casa transitaban por las calles, mucha gente estaba convencida el miércoles de que Trump ganaría.



"Que mucha gente (se queja) 'que el bloqueo', el bloqueo es a las tarjetas de crédito de los ministros de Maduro", dijo José Bastidas, un constructor de 56 años, de la populosa barriada de Petare, en referencia a las acusaciones de Maduro de que las sanciones son la causa de la crisis económica de Venezuela.



Las sanciones contra el gobierno de Maduro han incluido congelaciones de activos y prohibiciones de viaje para altos funcionarios, y medidas para restringir las exportaciones de petróleo y sus importaciones de combustible. Eso ha dejado a millones de personas en largas colas esperando para cargar combustible o luchando por encontrar transporte público.



"Me gustaría que ganara Trump", dijo por su parte Fernando González, analista de sistema de 59 años. "Creo que es el que más ha implementado medidas para resolver el problema aquí".



El líder opositor Juan Guaidó espera que Estados Unidos continúe apoyando la lucha para restablecer la democracia en el país petrolero y mantenga la presión contra Maduro, independientemente de si Trump se mantiene en la presidencia o es remplazado por Biden.



Así lo dijo este miércoles 4 de noviembre el embajador designado por Guaidó ante el Gobierno de Colombia, Tomás Guanipa, después de que presentó sus credenciales ante el presidente Iván Duque. "Aspiramos a la continuidad en la política que hasta ahora ha sido bipartidista, que ha apoyado la lucha por la democracia de Venezuela".