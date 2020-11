Venezuela rechaza la extensión del período de sanciones de la Unión Europea

El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este jueves 12 de noviembre del 2020 que la Unión Europea (UE) haya extendido hasta noviembre de 2021 las sanciones impuestas a Venezuela y a 36 miembros del chavismo, al considerar que con esta medida el bloque comunitario se ubica "a la cola" del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Aún en estas circunstancias, siguen a la cola de Donald Trump. Es una política cruel y fracasada, con claros visos de colonialismo frustrado", expresó en Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza, horas después de que se conociese la extensión.



Con estas sanciones "ilegales", agregó Arreaza, la UE "continúa con su apoyo al bloqueo contra el pueblo venezolano", por el que, según el Ejecutivo de Maduro, ya han recibido más de 300 restricciones financieras por parte de Estados Unidos y otras más por otros países de América y Europa.



La sanciones europeas, que comenzaron en 2017, incluyen el embargo de armas y equipos que puede utilizarse para la represión en Venezuela y la prohibición a 36 personas -entre ellas Diosdado Cabello, el número dos del PSUV, partido en el Gobierno- de entrar a la UE, así como la congelación de sus activos.



"La decisión se tomó ante la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos", anunció el Consejo de la UE en un comunicado.

Guaidó saluda a la medida



El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, saludó la decisión al considerar que con ella la UE reitera que no validará las elecciones legislativas que el país suramericano celebrará el 6 de diciembre.



"Ya la Unión Europea al ratificar sus medidas de presión reafirma que no reconocerá esa farsa (comicios). Lograr este apoyo ha sido posible gracias a nuestra unión y movilización en Venezuela y es por eso que debemos seguir alzando la voz", indicó el opositor en su cuenta de Twitter, pese a que el bloque comunitario ya había rechazado los comicios previamente.



Venezuela celebrará las legislativas en diciembre sin la participación del grueso de la oposición, que las considera fraudulentas, y con la advertencia de la UE y de la Organización de Estados Americanos de no reconocer esta contienda que, aseguran, carece de garantías para ser vista como democrática.