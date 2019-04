Venezuela cree tener amigos suficientes para hacer frente a EE.UU. en la ONU

LEA TAMBIÉN

El Gobierno venezolano cree contar con suficientes "amigos" en la ONU para frenar el movimiento anunciado este miércoles 9 de abril del 2019, por Estados Unidos, que pretende que la organización expulse a los representantes de Nicolás Maduro y los sustituya por diplomáticos nombrados por Juan Guaidó.

"Venezuela está en campaña en las Naciones Unidas para proteger sus derechos como miembro pleno y seguro que contamos con una gran cantidad de amigos que no (...) creen que los Estados Unidos son los dueños de esta organización", dijo el embajador venezolano, Samuel Moncada, en una conferencia de prensa.



Según Moncada, su Gobierno esperaba "desde hace varios meses" el anuncio hecho este miércoles por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien llamó a la ONU a reconocer al opositor Guaidó como presidente y a revocar las credenciales de los enviados nombrados por Maduro.



"No crean que nos toma por sorpresa", recalcó el diplomático, que aseguró que su equipo lleva trabajando seis meses para asegurar apoyos en grupos como el Movimiento de los No Alineados, en especial entre los países de Asia y África.



Esos dos continentes, recordó, suman 108 países dentro de la ONU, una mayoría en la Asamblea General donde se sientan los 193 Estados miembros.

Pence no precisó este miércoles ante qué órgano prevé acudir EE.UU. para tratar de expulsar de la ONU a los representantes del Gobierno venezolano, pero habitualmente de la cuestión se ocupa una comisión de la Asamblea General.



Según fuentes diplomáticas, EE.UU. tiene muy difícil recabar en ese órgano los respaldos necesarios.



Sin embargo, Pence insistió en que hay un creciente apoyo en el mundo a la "libertad" en Venezuela y recordó que más de medio centenar de países han reconocido ya a Guaidó como presidente legítimo.



"Ahora es momento de que este organismo, esta institución histórica, dé un paso adelante para dar voz a este impulso", señaló.



El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, también se mostró convencido de que la iniciativa de EE.UU. terminará por imponerse y dijo que el Grupo de Lima va a seguir insistiendo para que en todas las organizaciones internacionales se reconozca a los nombrados por Guaidó como los representantes de Venezuela.



"Es un proceso que avanza y que es irreversible y que va a conducir a que más temprano que tarde haya otra vez democracia en Venezuela", aseguró a los periodistas.



Este martes la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció a un enviado de Guaidó, Gustavo Tarre, hasta que haya elecciones en el país.