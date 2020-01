Cabello dice que no le preocupan los ejercicios militares de Colombia y EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El dirigente oficialista Diosdado Cabello dijo este lunes 27 de enero del 2020 que el Gobierno de Venezuela no está preocupado por los ejercicios militares que se están llevando a cabo en Colombia y que contaron con la presencia de estadounidenses.

"Nosotros perdimos las capacidades de asustarnos, tomamos acciones sí, pero nosotros estamos seguros que nosotros venceremos (...) no nos preocupa eso en verdad, son las amenazas que el imperialismo trata para fijar su agenda", dijo el chavista en su rueda de prensa de los lunes.



Aseguró que el Ejecutivo de Nicolás Maduro está "tranquilo" luego de estas maniobras del fin de semana en suelo colombiano, en las que participaron 270 soldados del país suramericano y 75 paracaidistas estadounidenses.



"Ellos tienen nueve bases militares en Colombia, el ministro de Defensa colombiano (Carlos Holmes Trujillo) no toma ninguna decisión sin consultarle al Comando Sur (de EE.UU.), a su jefe. Ahí no manda (el presidente colombiano Iván) Duque, (...) a ellos los comanda Estados Unidos", prosiguió Cabello.



El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta solo por chavistas, recordó que Venezuela tiene previstos unos ejercicios militares para mediados de febrero, en los que el Gobierno espera difundir su visión bélica, "la guerra de todo el pueblo como defensa de la patria".



Dijo que, pese a estar convencido de que "no va pasar nada" con estos ejercicios que terminarán el miércoles, el chavismo ha tomado previsiones y acciones como revisar su equipamiento bélico y los recursos de inteligencia militar.

Al ser preguntado sobre si este ejercicio militar es para preparar una intervención en Venezuela, el embajador de EE.UU. en Colombia, Philip Goldberg, señaló que lo que representa es la amistad entre Bogotá y Washington.



El ejercicio fue realizado una semana después de que Estados Unidos y sus principales aliados en América se comprometieron en Bogotá a reforzar su lucha contra el terrorismo y alertaron de la presencia de células de Hizbulá en Venezuela, así como del refugio del régimen de Nicolás Maduro a grupos armados ilegales colombianos.