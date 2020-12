Venezolanos participan en la consulta popular promovida por Guaidó 

Los puntos de votación presencial para la consulta promovida por el líder opositor venezolano Juan Guaidó en rechazo a las pasadas elecciones legislativas abrieron este sábado 12 de diciembre del 2020 en distintos lugares del país, tras cinco días en que los ciudadanos pudieron hacerlo de manera virtual.

Al no contar con una hora fijada para la apertura, según explicaron fuentes de la organización, las cerca de 7 000 mesas instaladas en más de 3 000 "puntos de manifestación de voluntad" van abriendo de manera escalonada desde las 8:00 hora local (12:00 GMT).



"¡Llegó el día! Hoy, todos a la consulta popular por Venezuela. Desde las 8:00 podrás asistir a los centros para la consulta y ejercer tu derecho. Si ya lo hiciste por internet, puedes ir a ratificar tu voluntad con tu código", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.



Los promotores difundieron varias fotos a través de sus redes en las que pueden verse los puntos de votación instalados en varias ciudades de Venezuela, donde la jornada comenzó con normalidad.



Los ciudadanos que se encuentran en el exterior también podrán acudir a distintos puntos instalados en varios países.

Votaciones desde el lunes



La votación comenzó el pasado lunes de manera virtual a través de dos aplicaciones, Voatz y Telegram, un formato que sigue abierto hasta el final de este sábado.



Ese sistema ha generado temores entre los posibles votantes, puesto que implica enviar una foto de la cédula o el pasaporte.



Las tres preguntas de la consulta fueron aprobadas por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuyo mandato concluye el próximo 5 de enero y es de clara mayoría opositora.



El Parlamento, bajo la presidencia de Guaidó, celebra sus sesiones fuera del Palacio Federal Legislativo desde enero de 2020.



Entonces, la minoría de diputados chavistas, junto a un grupo de legisladores disidentes de la oposición, votó por otro presidente para la AN y, desde entonces, celebran sesiones paralelas y no acuden a las que encabeza Guaidó.

Rechazo a unas polémicas elecciones



Precisamente, en la primera pregunta de la consulta se pide a los a los ciudadanos que respondan si rechazan los comicios en los que el chavismo, que gobierna desde 1999, se hizo con el control del Parlamento.



En dichas elecciones, celebradas el pasado domingo, la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo el 91 % de los diputados, si bien el sector opositor que lidera Guaidó no acudió a las urnas al considerarlas un fraude.



Sin embargo, tanto su partido como los principales de la oposición fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que puso al frente de las organizaciones a antiguos militantes que habían sido expulsados por sus excompañeros.



Esos líderes elegidos por el Supremo decidieron acudir a las urnas, por lo que los partidos, con sus logos, nombres y colores, estaban en la tarjeta electoral.



Además, también comparecieron a las urnas partidos menos representativos que habían iniciado un proceso de diálogo con el Gobierno.

Buscan medir el rechazo a Maduro



La segunda pregunta de la consulta cuestiona a los ciudadanos si exigen "el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".



Finalmente, el tercer punto consulta a los venezolanos si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar" la democracia, "atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad".



Los ciudadanos podrán responder con un "sí" o un "no".