Pulso de poder en Venezuela con dos conciertos antes de la esperada ayuda

A un lado del puente, algarabía. Al otro, operarios ultiman detalles. El pulso por el poder en Venezuela se plasma este viernes con conciertos convocados por oposición y chavismo antes del anunciado ingreso de ayuda humanitaria extranjera al país petrolero.

A merced del fuerte sol de la ciudad de Cúcuta, miles de venezolanos y colombianos estallaron de júbilo en el inicio del concierto Venezuela Aid Live, una iniciativa del multimillonario británico Richard Branson.



“El que fue el país más rico de Latinoamerica ahora es el más pobre, eso es inaceptable (...) traigamos el cambio. Hagamos de hoy un día de esperanza para toda Venezuela”, dijo Branson en la tarima.



Respaldado por el opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de naciones como presidente interino de Venezuela, el espectáculo busca impulsar la recaudación de USD 100 millones en 60 días para comprar alimentos y medicinas, escasos en la nación petrolera, que vive su peor crisis en la historia moderna.



Los organizadores esperan al menos 250.000 asistentes. “Va a ser un día mágico”, agregó el magnate en la rueda de prensa previa.



El fundador de Virgin caminó sobre el puente internacional de Tienditas, aledaño a donde se realiza el evento, y constató el bloqueo realizado por militares venezolanos en ese paso, uno de los cuatro en Colombia por donde se prevé que el sábado pasen alimentos, kits de aseo y productos médicos.



El jueves por la noche, las autoridades venezolanas soldaron los contenedores que bloquean para reforzar el cierre, denunció Migración Colombia.

“Los que creen que Venezuela es una utopía deberían venir y hablar con los venezolanos para enterarse de los horrores que viven”, afirmó Branson



El gobierno del presidente Nicolás Maduro advierte que no dejará ingresar los cargamentos porque los considera como un paso previo a una intervención militar dirigida por Washington.



Hasta las 16:00 (21:00 GMT) desfilarán por la tarima los colombianos Maluma, Carlos Vives y Juanes, el dominicano Juan Luis Guerra, los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, y los venezolanos José Luis Rodríguez (El Puma) y Nacho.

El cantante venezolano Chyno se presenta durante el concierto Venezuela Aid Live, organizado para recaudar fondos para el esfuerzo de ayuda venezolano en el Puente Internacional Tienditas en Cucuta, Colombia, el 22 de febrero de 2019. Foto: AFP



“Privilegio” chavista



Al otro lado de la estructura, a 300 metros de la tarima de Branson, el chavismo prepara el comienzo de un concierto de tres días con el que busca responder a la presión artística de la oposición. El lugar estaba fuertemente custodiado por efectivos militares este viernes y aún no había aglomeraciones de público.



Operarios instalaban baños portátiles y, a lo lejos, el escenario que recibirá el espectáculo de “Hands off Venezuela” (Manos fuera de Venezuela) parecía preparado.



Los asistentes “van a tener el privilegio de ser atentidos por una jornada de salud y alimentos”, dijo uno de los coordinadores del acto, Roberto Messuti, a Blu Radio de Colombia.



La lista de artistas locales que se presentarán durante tres días en ese concierto la encabezan 'Dame Pa Matala', Omar Acedo, Winston Vallenilla, Armando Martínez, Corazón Llanero y Hany Kauam, entre otros.



Aunque no dio cifras de cuántos asistentes esperan, Messutti dijo que unas 20 000 personas llegarán previsiblemente desde Colombia donde, según Maduro, hay más necesidades que en Venezuela.

Una mujer sostiene un cartel durante el concierto Venezuela Aid Live este viernes, en el puente fronterizo de Tienditas, en Cúcuta (Colombia). Foto: EFE



“Acorralar”



A la clausura del evento opositor asistirán los mandatarios de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo. Se desconoce si Guaidó, que aparentemente viajó la víspera a la zona limítrofe, asistirá al evento, pues tiene una prohibición judicial para salir del país.



Más de 50 metros separaban la tarima de Venezuela Aid Live de los miles de asistentes que mataban la espera con cánticos contra Maduro y a favor del ingreso de la asistencia enviada por Estados Unidos a pedido de Guaidó.



En las bodegas colombianas del complejo del puente de Tienditas, que no ha sido inaugurado por el cierre temporal de la frontera ordenado por Maduro en 2016, aguardan más de 600 toneladas de ayuda humanitaria.



Guaidó asegura que esta entrará “sí o sí” el sábado a Venezuela, asfixiada por la hiperinflación, desde Colombia. También prevé que otras provisiones ingresen a su país desde Brasil, aunque Maduro cerró la frontera el jueves, y Curazao, cuyas autoridades advirtieron este viernes que las trasladarán solo con autorización de Caracas.



“El concierto es una ayuda inmensa debido a que era necesario este tipo de iniciativas para abrir los ojos y acorralar al gobierno de Venezuela”, dijo Wendy Villamizar, una venezolana de 32 años que esperaba el inicio del show con una gorra tricolor en la cabeza.



Ante la negativa del chavismo, la forma en que Guaidó prevé ingresar la asistencia es una incógnita. Diputados opositores de Maduro han advertido que lo harán por los cuatro puentes que unen el departamento colombiano de Norte a través de Santander con Venezuela en camiones conducidos por venezolanos.



El líder opositor no descarta que utilicen una de las 30 trochas ilegales que, según la policía colombiana, hay en la frontera de Cúcuta con Venezuela.



Los pasos irregulares en los 2.200 kilómetros que separan a ambas naciones son comunes. Aunque, por su porosidad y abandono, muchos son controlados por guerrillas, narcotraficantes o bandas de contrabandistas.