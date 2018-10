Venezuela anuncia cobro de pasaportes con criptomoneda petro desde noviembre

LEA TAMBIÉN

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 5 de octubre del 2018 que a partir de noviembre los pasaportes o la solicitud de las prórrogas a este documento se pagarán con la criptomoneda petro, un activo sancionado por EE.UU. y declarado ilegal por el Parlamento venezolano.

Dijo, además que desde el próximo lunes 8 de octubre del 2018, y antes del cobro en petros, el costo del pasaporte será de 7 200 bolívares (USD 116 según la tasa oficial de cambio) lo que equivale a un incremento cuatro veces superior al costo que tenía hasta este viernes e impagable para la mayoría de los venezolanos que ganan 1 800 bolívares.



"A partir del 1 de noviembre la emisión de un nuevo pasaporte tendrá un costo de 2 petros (7 200 bolívares) y la prorroga tendrá un costo de 1 petro (3 600 bolívares, USD 58)", dijo la funcionaria en declaraciones al canal estatal VTV.



Señaló que estos cobros se insertan en el "nuevo programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad" que ejecuta el Gobierno de Nicolás Maduro "con el impulso y el arranque" del "petro como criptomoneda venezolana.



"Tal y como lo instruyó el Presidente de la República (...) todos los servicios tendrán que cobrarse en petros, así que vamos a una nueva arquitectura, vamos a un nuevo funcionamiento" de la economía, reiteró la vicepresidenta.



Maduro lanzó el petro a finales del año pasado y dijo que está respaldado por el crudo de un bloque de la rica Faja Petrolífera del Orinoco, para "avanzar hacia nuevas formas de financiamiento" y "vencer" el bloqueo económico internacional.



A principios de este año el Parlamento, de mayoría opositora, declaró que las acciones que involucraban el uso del petro eran "ilegales" y "nulas" y alertó a los potenciales inversionistas y actores del mercado de las criptomonedas sobre la inconstitucionalidad de su emisión.



Hace dos días el presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara, Rafael Guzmán, aseguró que el petro podría "servir" a quienes pretenden "legitimar capitales de dudosa procedencia".



Sin embargo, el diputado opositor señaló que el Parlamento no tiene registros de que haya operaciones con petros pese a que Maduro ha anunciado compras de hasta USD 200 millones con esta moneda digital.



Asimismo, indicó que el petro es entendido en los mercados "como un financiamiento" y no como un criptoactivo.



"Es decir, una emisión de una obligación por parte del Estado, con garantías, en este caso las reservas de petróleo", agregó, y aseveró que su compra es "irrealizable porque no se establece cómo uno va a liquidar esta obligación en caso de una cesación de pagos".



Por su parte, el Gobierno de Donald Trump prohibió mediante una orden ejecutiva "todas las transacciones" vinculadas al sistema financiero estadounidense "con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018".



Venezuela lanzó el "petro" en medio de la severa crisis que padece su economía, que se traduce en hiperinflación, escasez y falta de divisas, luego del declive de la producción de petrolera estatal Pdvsa.