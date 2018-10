Diosdado Cabello denuncia 'show' de la oposición con muerte de concejal

LEA TAMBIÉN

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, denunció que la oposición venezolana quiere "armar un show" con la muerte del detenido concejal Fernando Albán, al reiterar que se trató de un suicidio y no de un asesinato.

“Ellos (la oposición) quieren hacer una fiesta porque creen que con eso van a tumbar a Nicolás Maduro (...). Quieren armar un show, no van a poder”, dijo el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente en su programa semanal de televisión.



Según el gobierno, el concejal opositor -capturado el pasado viernes (10 de octubre) por supuestamente participar en un atentado contra Maduro- se suicidó al lanzarse del décimo piso del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas.



Sin embargo, la oposición asevera que fue asesinado mientras era interrogado y luego arrojaron su cuerpo para borrar evidencias.



“Hoy salió nuestro fiscal (Tarek William Saab, de línea oficialista) hablando: no hay en ninguna de las muestras médicas, forenses, señales de golpes, de lesiones, distintas a las que una persona sufre después de haber caído de una altura de diez pisos”, señaló.



Cabello estimó “absurdo” que líderes opositores descarten el suicidio porque Albán era católico.



Y si bien admitió que la vida del político era responsabilidad del Estado porque estaba bajo su custodia, consideró que en cambio no lo son "sus acciones".



Albán fue enterrado este miércoles (10 de octubre) en Caracas, mientras se multiplican las manifestaciones de preocupación por parte de organismos como Naciones Unidas, la Unión Europea y varios países que piden una investigación independiente.



El concejal hacía parte de una treintena de detenidos señalados de participar, el 4 de agosto, en un ataque contra Maduro en el que según la Fiscalía fueron usados dos drones con explosivos.



Este miércoles, el fiscal descartó que el político haya sido asesinado y lanzado al vacío por sus custodios.



Estados Unidos, por su parte, condenó "la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal".



"Hipócritas, el gobierno norteamericano, ¿por qué no piden que se investigue el magnicidio contra (...) Maduro?", reaccionó Cabello.



Once de los 14 países del Grupo de Lima, además de Ecuador y Panamá, pidieron igualmente una investigación imparcial del hecho.