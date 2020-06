Venezuela anuncia la llegada de ayuda humanitaria procedente de Irán

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Venezuela informó el lunes 8 de junio de 2020 la llegada al país de un vuelo con ayuda humanitaria desde Irán para contener la expansión del covid-19. A la vez, ratificó que, en cuanto se pueda, el presidente Nicolás Maduro visitará la república islámica.

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo en el aeropuerto cercano a Caracas que "acá está arribando (...) distintos kits de pruebas, dotación médica, desde el punto de vista de Irán para nuestro país", según declaraciones divulgadas en la televisión estatal.



Además, el país recibió una delegación iraní de cooperación, dijo más tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. La Cancillería no ofreció detalles de los funcionarios que viajaron a Caracas.



Menéndez agregó que el Presidente de la República alertó que tan pronto se pueda, va a ir a Irán a abrazar al pueblo iraní por su solidaridad, por su valentía en un esquema como ha sido precisamente la comercialización de combustible (...). Adicionalmente ayuda humanitaria vinculada al caso del covid".



El Ministro no dio otros detalles de esa visita de Maduro, quien ya la había anunciado el 1 de junio.



Junto al funcionario estaba el embajador iraní en Caracas, Hojjatollah Soltani, quien dijo: "Estamos viendo la llegada de esos materiales para fortalecer Venezuela en lucha contra el coronavirus".



Además de la ayuda humanitaria, Teherán proporcionó a Venezuela 1,53 millones de barriles de gasolina y componentes, de acuerdo con ambos gobiernos, fuentes y cálculos realizados por TankerTrackers.com.



Expertos en salud dicen que Venezuela, que registra 2 473 casos de coronavirus, está en alto riesgo en medio de la pandemia debido al colapso económico, la mala situación de los hospitales y los servicios públicos básicos como el agua.



Líderes de la oposición han criticado durante años la alianza de Venezuela con Irán, y acusan a Maduro de proteger grupos irregulares extranjeros.



El lunes 8 de junio, el líder opositor Juan Guaidó dijo que el avión del jefe del Ejército Nacional Libio (LNA), Khalifa Haftar, habría aterrizado el domingo en Venezuela. Guaidó no proporcionó más detalles del asunto.



El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.