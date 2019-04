La ayuda humanitaria ya llega a los hospitales de Venezuela

LEA TAMBIÉN

La ayuda humanitaria que ingresó a Venezuela la Cruz Roja Internacional comenzó a llegar de forma tímida a los hospitales de la nación caribeña este miércoles 17 de abril de 2019, en medio de promesas de una mayor cobertura en las próximas semanas.

Carlos Ruiz, director nacional de salud del capítulo venezolano de la Cruz Roja, aseguró a EFE que se entregaron kits con antibióticos y medicamentos quirúrgicos para el tratamiento de 10 000 personas en un hospital del oeste caraqueño, uno de los ocho que mantiene la institución en el país.



El cargamento fue entregado sellado y en presencia de una "comisión de monitoreo y seguimiento" que vigilará la gestión de este material para "que llegue a la gente que tiene que llegar", dijo antes el propio Ruiz a periodistas.



La organización está trabajando junto a la Federación Farmacéutica de Venezuela que estima en más de 70 % la escasez de medicamentos en el país.



El presidente de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, Mario Villarroel, insistió en pedir "a todos los sectores del país" que no politicen la ayuda humanitaria que arribó ayer, y por la que ya el oficialismo y la oposición cantan victoria.



"No traten de politizar esta ayuda (...), permitan que esto verdaderamente sea un éxito", dijo Villaroel a periodistas y recordó que la Cruz Roja trabajará apegada a los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia.



Además, la Cruz Roja, que tiene mil médicos en Venezuela, está en conversaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro para comenzar a distribuir parte de las donaciones en la red pública de hospitales, golpeados por la escasez.



"Es decadente, terrible, lo peor que le puede pasar a un ser humano en este país es enfermarse", dijo a Efe la contable Ilayolis Rodríguez, luego de luchar para conseguir atención médica para un familiar.



La mujer de 49 años recibió de parte de la Cruz Roja un bidón plástico para almacenar agua, así como pastillas potabilizadoras, un actividad que también se desarrolló el martes.



"Me parece algo muy útil para nosotros, ahorita el problema del agua es algo es una de las principales causas de enfermedades estomacales que tenemos en todo el país", aseveró.



El director nacional de salud de la Cruz Roja Venezolana explicó a EFE que con estas donaciones se persigue "disminuir los índices" de enfermedades relacionadas con agua contaminada.



"El agua está un poco contaminada y con esto vamos a garantizar que pueda tener un agua segura cada uno en su familia", dijo.



El gobernante Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó -que en enero pasado proclamó un Gobierno interino que reconocen más de 50 países-, que ayer se anotaron como puntos a su favor el ingreso de las ayudas, no se refirieron este miércoles al tema.



Pero Ruiz señaló a EFE que la próxima semana llegarán al país nuevos cargamentos con medicamentos para enfermedades crónicas, como antihipertensivos y otros para tratar patologías metabólicas y tiroideas, una información que confirmó en una entrevista con la televisión estatal VTV el ministro de salud de Venezuela, Carlos Alvarado.



El funcionario también dijo que las autoridades venezolanas mantienen una "mesa técnica" con representantes de la Cruz Roja a fin de garantizar la distribución y acompañar la entrega de los materiales y medicinas.



Asimismo, indicó que el Gobierno mantiene conversaciones y negociaciones con China, Turquía, Rusia, la India, Cuba, las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir fármacos.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho que siete millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, lo que representa un promedio de 1 de cada 4 ciudadanos pues el último censo gubernamental estima en unos 30 millones la población.



El país petrolero atraviesa una severa crisis económica que incluye escasez de alimentos y medicinas, deterioro de los servicios públicos, hiperinflación e inestabilidad en el sistema eléctrico.