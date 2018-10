9 000 venezolanos han solicitado refugio en Ecuador

LEA TAMBIÉN

A Venezuela “no puedo volver bajo ninguna circunstancia porque pierdo la condición de refugiada”. Es el testimonio de Ángeles (nombre protegido), una maestra de música que desde hace ocho meses está radicada en Quito.

El refugio es una condición que brinda un Estado a una persona que demuestra que fue forzada a salir de su país. Una de las principales consideraciones es que al recibir ese estatus, no puede abandonar el territorio, como sí pueden hacerlo los extranjeros que acceden a visas de trabajo.



Ángeles se vio obligada al exilio junto con su esposo y sus tres hijos, luego de que el régimen de Nicolás Maduro la etiquetara como “traidora a la Patria”.

Ella explica que era una empleada pública que participó en las protestas que se dieron el año pasado.



Además, vio que fotografías suyas y hasta de la casa donde vivía, en el estado de Mérida, empezaron a circular demarcadas con un círculo rojo en las redes sociales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).



Eso significó su “destierro”, dice, pero también fue una prueba de peso para que la Cancillería ecuatoriana le haya otorgado el estatus de “refugiada” el 8 de agosto pasado, después de un trámite que inició en marzo, a 15 días de haber llegado a Quito.



Desde 2017 hasta este mes, a la Cancillería han llegado 9 000 solicitudes de ese tipo por parte de venezolanos. Sin embargo, el subsecretario de Protección Internacional y Atención a Migrantes, Alfonso Morales, confirmó que solo 1 250 han sido admitidas a trámite hasta ahora.



El Ecuador es el país de América Latina con el mayor número de refugiados reconocidos: son 64 322, de acuerdo con los datos que registra la Cancillería desde 1989 hasta el 30 de septiembre del 2018. De ellos, el 98,11% es de Colombia, el resto es de otros países.



El crecimiento exponencial de solicitudes de refugio de venezolanos los ha hecho ubicarse hasta el último año en el segundo lugar, con el 15,02%, detrás de los colombianos que son el 80,40%.



De acuerdo con Elena Grate, quien forma parte de la Asociación Civil de Venezolanos, a pesar de la crisis de su país, conseguir el estatus de refugiados en Ecuador es difícil.



“A los venezolanos no nos quieren dar refugio. Todavía los países no han aceptado la crisis que pasa en Venezuela, entonces las posibilidades de obtener refugio son mínimas y solo se dan en situaciones muy específicas”, sostuvo.



“Nosotros consideramos que la situación en la República Bolivariana de Venezuela no es buena, es mala, pero no amerita una declaratoria de refugiado de este tipo”, precisó el embajador Morales.



El subsecretario Morales remarcó que no hay “ninguna restricción” para los venezolanos, aunque mencionó que en la actualidad Ecuador considera “que no existen las condiciones” para que los venezolanos puedan aplicar de manera colectiva al refugio. Por esa razón, Ecuador analiza caso por caso las solicitudes de ese tipo.



“En la historia de América Latina, hubo solo un caso de una aplicación colectiva del reconocimiento de refugiado prima facie en la década de 1980, cuando México otorgó a los ciudadanos de la República de Guatemala, más o menos a 60 000 de ellos”, indicó.



Morales dijo que se establecieron algunas condiciones, como que permanezcan en el estado de Chiapas, en la frontera de México y Guatemala, por una guerra civil en su país.



Grate comentó, de todos modos, que “el venezolano común no viene en busca de refugio” a Ecuador sino que aspira a regularizar su situación, pero también tienen complicaciones para acceder a la visa de trabajo que cuesta entre USD 250 y USD 500. La solicitud de refugio no tiene costo.

Aunque a 92 000 de ellos ya se les ha entregado esas visas, Carlos Velástegui, subsecretario de asuntos migratorios, reconoció que existe una congestión relacionada con las citas, pero que se aspira solucionar este problema con un reagendamiento hasta diciembre.



Como refugiada, a Ángeles ya le va mejor. Antes vendía empanadas en los buses, porque su esposo, desde que llegó al país, no ha conseguido un empleo. Ahora, ella imparte clases de música en una escuela para niños con capacidades especiales. Dice que a veces piensa que regresará a Venezuela.



