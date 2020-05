Venezolanos piden en Quito vuelos de retorno a su país

LEA TAMBIÉN

Un grupo de ciudadanos venezolanos protestó la mañana de hoy, jueves 14 de mayo del 2020, en busca de un nuevo vuelo de repatriación que los pueda llevar a su país, una vez que la crisis del covid-19 los mantiene con pocas oportunidades en Ecuador.

Este grupo de venezolanos se apostó en las afueras de la Embajada de su país, en el centro norte de Quito. Pedían que se abran un nuevo corredor humanitario que permita su salida.



“Nos informaron que salieron unos vuelos a Venezuela, y por la situación del país nos quedamos en el desempleo y sin arriendo y ya no hay nada de trabajo”, dijo Alberto Fernández, un ciudadano venezolano que espera un vuelo de retorno a su país.



La semana pasada, dos vuelos chárter llegaron a Quito, procedentes de Caracas. Un total de 180 ciudadanos venezolanos retornaron en esos fletes. Las personas que protestaron hoy no alcanzaron a un cupo en ellos.



Daniel Regalado, de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, explicó que quienes lograron ser repatriados ahora están en albergues en Caracas. “Para el siguiente vuelo, hay que esperar prácticamente 14 días y a ver si hay otro”, dijo Regalado.



El consulado de Venezuela dio ayuda a un grupo de sus compatriotas que se apostaron hasta la semana pasada en el puente de Rumichaca, con la esperanza de cruzar toda Colombia y poder llegar, así, a Venezuela, aunque en la realidad, el paso no está abierto en ese puente fronterizo, por la emergencia sanitaria del covid-19.