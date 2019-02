Grupos de venezolanos en Quito hicieron tres propuestas para apoyar a la recuperación de su país

LEA TAMBIÉN

A una sola voz, grupos de venezolanos corearon canciones típicas de su tierra natal. Venezuela y Alma Llanera fueron parte del repertorio de los extranjeros, que se concentraron este sábado 2 de febrero del 2019 en la Cruz del Papa, en el parque La Carolina, en Quito.

Ellos acudieron para mostrar su respaldo al autodenominado presidente venezolano, Juan Guaidó, quien se desempeñaba como titular de la Asamblea del país latinoamericano.



En la concentración, representantes de la Fundación Venezolanos en el Exterior anunciaron las medidas que se implementarán para salir de la crisis y ayudar a sus compatriotas dentro y fuera del país.



El primer anuncio fue la aplicación del Plan País, que es un conjunto de medidas económicas y políticas con miras a salir de la dura situación que se vive en Venezuela. Así lo afirmó Aníbal Rivero, director jurídico de la Fundación. "Queremos enviar un mensaje de reconocimiento al presidente (Juan) Guaidó y a nuestros compatriotas decirles que no están solos".



El segundo eje fue el apoyo al reconocimiento que hizo el parlamento de la Unión Europea al presidente Guaidó.



Finalmente se presentó una plataforma virtual de ayuda humanitaria para ayudar a los venezolanos en Ecuador y en su país de origen. Y también a los ecuatorianos en Venezuela que viven la crisis económica y política en ese país.



“Actualmente hay cerca de 350 000 ecuatorianos en Venezuela que también sufren las consecuencias del Gobierno actual (de Nicolás Maduro)”, sostuvo Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior.



Este es uno de los puntos que resaltaron los migrantes, ya que se trata de ayudar a venezolanos y ecuatorianos. Para ello se abrirá un portal digital para que voluntarios se inscriban y ayuden en el proceso de recolección de productos no perecibles, medicamentos e insumos de aseo personal.



A la concentración asistió Ricardo Castillo, del estado Barinas. Llegó hace dos años a Guayaquil y luego a Quito. En su país estudiaba Ingeniería Mecánica y tenía su taller de reparación de autos. Tras la crisis tuvo que cerrar todo y dejar sus estudios. Ahora vende en las calles, pero tiene la esperanza de que la situación cambiará. "Esperemos que el futuro mejore para nosotros y nuestros hijos”.



Un anhelo similar tiene la caraqueña Carmen Guerra. Ella llegó en el 2015 con su familia. La situación económica no permitía que sigan viviendo en condiciones de escasez de productos, inseguridad y demás. “Vimos un futuro mejor para nuestros hijos”.



Pese a que no tienen planes de retornar a Venezuela espera que su país salga de la crisis.

En las primeras horas del sábado se registraron marchas y concentraciones en distintos puntos del planeta. Grupos de venezolanos se reunieron, por ejemplo, en las ciudades australianas de Melbourne y Sydney para apoyar a la oposición venezolana y exigir la renuncia de Maduro. En Barcelona, España, también, hubo concentraciones.