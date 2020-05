Un grupo de ciudadanos venezolanos espera en Rumichaca un corredor humanitario para retornar a su país

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un centenar de ciudadanos venezolanos se encuentra varado en el Puente Internacional de Rumichaca sin poder cruzar de Ecuador a Colombia, por el cierre de la frontera ante la emergencia sanitaria por el covid-19.

Hay viajeros que llegaron caminando por la vía Panamericana desde Quito, Guayaquil, Machala y países vecinos, pese a las restricciones de movilidad y el riesgo de infectarse de coronavirus.



Andreina O. asegura que hace más de dos meses empezó el periplo desde Chile. Viajó a ese país para trabajar. pero por la crisis sanitaria ahora quiere llegar a Venezuela.



A lo largo del trayecto, cuenta, ha tenido que sortear dificultades por no tener que comer y hasta la discriminación de varias personas. "Ahora no nos quieren dejar pasar", dice al señalar las vallas que bloquean el viaducto.



Otra migrante cuenta que llegó desde el cantón Playas, en la provincia de Guayas, porque tras la emergencia se quedó sin trabajo y fue desalojada de la casa por no poder pagar el arriendo.



Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, reitera que es indispensable un acuerdo entre las cancillerías para que los migrantes accedan a un corredor humanitario con las medidas respectivas y puedan retornar a su país, para evitar contagios de covid-19.