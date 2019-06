Entró en vigencia el pedido de visa humanitaria para ingresar a Perú

LEA TAMBIÉN

Una veintena de soldados peruanos formó una fila horizontal en el acceso al Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), en el departamento peruano de Tumbes.

Así se bloqueó el acceso a buses y vehículos particulares que trasladaban a ciudadanos venezolanos. Y es que a las 00:00 de este sábado 15 de junio entró en vigencia el pedido para ciudadanos llaneros de pasaportes y visa humanitaria para ingresar a ese país.



La alarma de una motocicleta alertó a tres taxis que llegaban al lugar, desde Huaquillas, en Ecuador. Ahí viajaban dos familias. Dos de las mujeres del grupo lloraron al mirar la barrera militar. Ellos y otros de sus compatriotas rápidamente fueron trasladados hasta la garita de ingreso al Cebaf.

Ciudadanos venezolanos se apresuraron para ingresar a Perú. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Ahí personal de varias organizaciones internacionales los agruparon en tres filas. Uno lo conformaron personas vulnerables, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Ahí se les informó que ellos ingresarían a Perú como parte de las excepciones que establece la normativa.



La otra columna la formaron migrantes con familiares en Perú. La tercera, personas no vulnerables y sin familiares en territorio peruano.



Dayana De Santiago fue una de las primeras que arribó con la medida de la vigencia. Llegó desde Barinas. "Me asusté porque eran cinco días de angustia y creí que no iba a pasar, pero me tranquilicé cuando me dijeron que sí podría pasar"



Gisela Cárdenas, arribó desde Maracaibo. Ella va a encontrarse con su hermana en Huancavelica. En brazos llevaba a su hija de 8 meses. "Pensamos que no cruzaríamos, hicimos el esfuerzo para venir a Perú y no era justo que nos quedemos fuera".

Unicef informó que se otorgaría refugio para quienes llegaron después de las 00:00 y estuvieron fuera del Cebaf. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



La barrera militar continuaba hasta las 00:50. Luego se preveía que los grupos serían trasladados al interior del Cebaf. Uno de los miembros de la Unicef informó que se otorgaría refugio para quienes llegaron después de las 00:00 y estuvieron fuera del Cebaf.



Federico Agusti, representante de la Acnur Perú, refirió que el refugio es un mecanismo disponible para la protección.



Mientras, se estima que otros 6 000 ciudadanos cruzaron desde Ecuador hasta Perú durante el 14 de junio.



Varios de los que permanecían dentro de las instalaciones del Cebaf continuaron sus trámites para ingresar al Perú sin la necesidad de la visa.