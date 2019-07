Gobierno de Ecuador anuncia visas para ciudadanos venezolanos

LEA TAMBIÉN

El Ejecutivo enviará la próxima semana a la Asamblea una propuesta de cambios a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que incluirá la implementación de una visa humanitaria para la permanencia de ciudadanos venezolanos en territorio ecuatoriano.

Ayer, el presidente Lenín Moreno hizo este anuncio en Guayaquil y a la par informó que suscribió un Decreto Ejecutivo para ese propósito, que hasta el cierre de esta edición aún no estaba publicado en el portal web de la Presidencia.



Moreno afirmó que el país reconocerá la validez de los pasaportes y documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos hasta cinco años después de su fecha de expiración, tal como se comprometió con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

También afirmó que dispuso la realización de un censo para saber dónde se ubican los venezolanos, a qué se dedican y en qué condiciones viven. La autoridad de Trabajo deberá fortalecer los controles para evitar inequidades y desigualdades en el derecho al empleo.



“Como Jefe de Estado es mi deber tomar decisiones que garanticen orden y seguridad para los ecuatorianos y también para los migrantes, con pleno respeto a sus derechos”, expresó Moreno.



El debate de las reformas a la Ley de Movilidad Humana es un tema que se lleva a cabo en la Asamblea desde hace cuatro meses y no forma parte de sus prioridades hasta antes de la vacancia legislativa, que irá del 12 al 23 de agosto.



La prioridad para el Pleno la tienen el Código de la Salud, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de la Función Legislativa, según el acuerdo de las bancadas, logrado el martes pasado.



El análisis de los cambios a la Ley de Movilidad Humana está en manos de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales. Hasta el momento, son 15 las propuestas presentadas, en su mayoría, por iniciativa de los legisladores y de instituciones.



La última mesa de trabajo en la que se analizó el tema se reunió el 15 de abril pasado, con la participación de los proponentes Byron Suquilanda (Creo), Ximena Peña (AP), Héctor Muñoz (SUMA), las correístas Lira Villalba y Esther Cuesta, entre otros, quienes se enfocan, más bien, en una mayor protección para ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior.



En lo que concierne a los cambios para el ingreso de extranjeros al país, el presidente de la Comisión, Fernando Flores (Creo), considera que no es una tarea sencilla, pues la propia Constitución vigente desde 2008 consagra el principio de la libre movilidad de las personas.



El debate recobró fuerza luego de que el miércoles pasado la ministra del Interior, María Paula Romo, acudió a la Comisión y pidió a los legisladores “mucha más intensidad” en la discusión de las reformas, en virtud de amenazas como el terrorismo.



La funcionaria habló entonces de “una de las alertas más graves que el país conoce desde que flexibilizó las reglas migratorias” en el anterior Gobierno: el 26 de junio pasado, dijo, fueron detenidos en Nicaragua cuatro integrantes del grupo terrorista Estado Islámico (EI), de los cuales tres habían ingresado al continente por Ecuador.



La funcionaria manifestó que los tres no registran una misma fecha de ingreso y que todavía se investiga en dónde estuvieron.



Romo manifestó que el Ejecutivo planea enviar a la Asamblea una propuesta de reforma a la Ley, que incluirá revisar la lista de países a los que se requiere visas.



“El concepto de la ciudadanía universal no tiene que ser cambiado, tiene que ser regulado”, manifestó.



El asambleísta y general en servicio pasivo René Yandún consideró que, por lo pronto, se requiere una mayor preparación del personal de puertos y aeropuertos para enfrentar estas amenazas.



“Todos los ciudadanos son bienvenidos a nuestro país pero necesitamos ver sus antecedentes”, acotó el oficialista Fafo Gavilánez, quien integra esta Comisión.



Los asambleístas de la Comisión también están a la espera de que el Gobierno envíe su propuesta para la aplicación de una visa humanitaria para los migrantes venezolanos que permanecen en el país.



El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ha planteado que cualquier decisión que se adopte no debe ser discriminatoria.



En marzo pasado, la Defensoría acudió a la Corte Constitucional para bloquear la exigencia de pasaportes para el ingreso de venezolanos.



De acuerdo con proyecciones de las Naciones Unidas, la cifra de venezolanos en el país superará los 500 000 hasta finales de este año en Ecuador, que se ha convertido en el tercer país de acogida para los migrantes de ese país.