Ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador solicitan una prórroga para completar el proceso de regularización afectado por la pandemia

El proceso para que los migrantes venezolanos en Ecuador soliciten la visa humanitaria, que incluye un registro migratorio en el país, concluye este miércoles 13 de agosto del 2020.

La cercanía del cumplimiento de esa fecha originó que varios colectivos y asociaciones que aglutinan a miembros de esa comunidad extranjera pidieran públicamente la prórroga del proceso de regularización.



Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que los ciudadanos de esa nacionalidad podían aplicar para la obtención de una visa de residencia temporal por razones humanitarias, de acuerdo con el decreto 826.



Se pueden acoger quienes hayan ingresado por los puntos de control migratorio hasta el 26 de julio de 2019 y que no hayan violado las leyes ecuatorianas durante su estadía en territorio nacional.



Sin embargo, ello genera preocupación en la colectividad, pues aducen que la pandemia por el covid-19 incidió en el proceso. Durante una rueda de prensa virtual, Damaris Rangel, presidenta de la Asociación de Periodistas venezolanos en Ecuador, dijo que se deben pagar tasas por cada aplicante.



“No es gratuito, a criterio de nosotros es discriminatorio porque si no hay acceso al trabajo, si no hay acceso a la libertad de tránsito, cómo estas familias -que ya vienen arrastrando una persecución en su país de origen- pueden continuar una regularización en un contexto de pandemia”, cuestionó.



Por ello, indicó, que es necesaria la “prórroga congruente” del lapso de la regularización migratoria para dar cumplimiento a los trámites y pago de tasas e impuestos necesarios en el proceso. No obstante, se pide la exoneración total en casos de extrema pobreza.



“Solicitamos un corredor humanitario que permite condiciones de identificación y control de venezolanos que quieran retornar a Venezuela”, precisó. En caso de mujeres y niñas víctimas de violencia de género durante el contexto de pandemia, sus procesos judiciales sean debidamente asistidos.



De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, entre enero del 2015 y julio del 2020 se quedaron en el país 358 065 venezolanos. Sin embargo, Ángel Pacheco, representante de la Asociación Hermandad Latina, consideró que la cifra superaría los 400 000 considerando que, desde julio del 2019, cientos ingresaron por pasos no regulares.



Pero el registro biométrico del Ministerio del Interior indica que hasta el 10 de agosto pasado había 163 621 registros en el sistema. De los cuales 72 927 tienen residencia en Pichincha y 37 321 en Guayas.

La petición la firma la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, Migrantes sin Fronteras, Asociación Civil Venezuela en Ecuador, Fundación Hermandad Latina, entre otros colectivos.