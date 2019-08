Ciudadanos venezolanos pueden ser atendidos, de forma gratuita, en el sistema de salud público

LEA TAMBIÉN

Recibir una atención médica sin exclusiones ni discriminaciones es uno de los derechos que tienen los venezolanos que residen en Ecuador. Ellos, como otros ciudadanos extranjeros, no están obligados a presentar ningún documento de identidad como cédula o pasaporte como requisito para la atención.

Los foráneos pueden solicitar servicios de atención primaria (medicina general y familiar) o especializada (oncología, traumatología y demás). Además pueden acceder a hospitalizaciones, cirugías de baja y alta complejidad, emergencias, diálisis, tratamientos, medicamentos, vacunas y otros.



El procedimiento para ingresar a un establecimiento de salud de primer nivel es sencillo, el mismo que sigue un ecuatoriano. Por ejemplo, para sacar una cita médica hay dos vías: 'call center' o agendamiento directo.



Si opta por el primero puede llamar al 171, en donde le solicitarán sus datos o los de la persona que se vaya a atender. En ocasiones pedirán el número de la cédula de identidad pero si no la tiene no se le puede negar la atención médica.



La segunda alternativa para sacar un turno es acercarse al dispensario de salud y buscarla personalmente. Entonces revisarán la disponibilidad de la agenda de los médicos. En caso de requerir una atención en hospitales deberán ser referidos por un médico de un centro de salud.



Según la Ley Orgánica de Movilidad, el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, garantiza que ecuatorianos y extranjeros tengan el mismo derecho a recibir procedimientos médicos sin distinción de sus condiciones migratorias.



El Ministerio además ha realizado otras acciones para mejorar la atención en salud para ciudadanos venezolanos. La entidad, por ejemplo, coordinó la cooperación con la Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comunidad Europea (ECHO) para solicitar insumos y equipos médicos para los establecimientos de salud en las provincias en donde se concentra una mayor cantidad de migrantes. Entre ellas están Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura, Loja, Zamora, El Oro y Pichincha.



Otra de las acciones fue el convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que brinda apoyo para el fortalecimiento de los puestos de salud en frontera Ecuador-Colombia (puente de Rumichaca).



El Gobierno además reforzó la atención en la frontera, en donde se colocaron puestos de vacunación y para la realización de exámenes rápidos. Del 1 al 16 de junio del 2019 se atendió a 300 menores de 5 años; se pusieron 4 921 vacunas y se practicaron 11 308 exámenes a menores de 15 años.



Mientras que en la red de salud pública, el año anterior se alcanzaron 194 543 atenciones a migrantes venezolanos, ya sea en consultas ambulatorias, egresos hospitalarios o emergencias. En el 2015 se tuvo una cifra inferior, ya que no superó las 200, según cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ya publicadas por este Diario.