Ciudadanos venezolanos celebran en Quito y otras ciudades del mundo la autoproclamación de Juan Guaidó

Centenares de ciudadanos venezolanos celebraron en Quito y distintas ciudades del mundo este miércoles 23 de enero del 2019 la autoproclamación de Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

Quito- Ecuador



Al menos un centenar de ciudadanos venezolanos se congregó este miércoles frente a su Embajada en Quito para celebrar la autoproclamación de Guaidó como "presidente de Venezuela" y su reconocimiento por parte de varios países, entre ellos Ecuador.



Bajo las consignas de "Libertad", "Ya se acabó este Gobierno dictador", los congregados corearon con entusiasmo y ondeando banderas venezolanas.



También portaban carteles, algunos que decían "Fuera ilegítimo Nicolás Maduro, rata inmunda", "Vete ya, basta de tantas mentiras, hambre y muertes. Fuera de nuestra Venezuela".



La movilización fue vigilada por efectivos policiales, y en ella los participantes entonaron el himno venezolano y pedían la destitución y expulsión del personal de la legación diplomática.



"Decimos no a la xenofobia, no a la violencia, el llamado también a las fuerzas armadas venezolanas bolivarianas de Venezuela, no a la opresión de nuestros combatientes allá en las calles venezolanas", manifestó Josué López, un ciudadano venezolano que quiso mostrar su entusiasmo frente a la Embajada.



El migrante venezolano dijo que en su país "están como nosotros protestando y caminando por la libertad, luchando por la soberanía del país y lo que queremos es la libertad y que de una vez por todas se acabe tanto egoísmo y tanta miseria".



Por su parte, Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, dijo tener un sentimiento "indescriptible de felicidad y libertad, un sentimiento de seguramente vivieron nuestros pueblos en la época de la colonia".



Afirmó que en aquella época "Venezuela ayudó a liberar, y en este momento la comunidad internacional nos está apoyando y nos está ayudando a libertar el país".



Febres Cordero insistió en que la comunidad venezolana en Ecuador, compuesta por 250 000 personas, de acuerdo a los datos de la Cancillería, comparten "la alegría de que tenemos un nuevo presidente" y que "por fin Venezuela es libre y soberana de verdad".





EE.UU.

Decenas de personas sostienen pancartas y banderas venezolanas durante una manifestación de venezolanos convocada por el colectivo Voluntad Popular, este miércoles, en la plaza Simón Bolívar, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE



Asimismo, un grupo de ciudadanos venezolanos celebró en pleno corazón de Washington la decisión del mandatario de EE.UU., Donald Trump, de reconocer al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente "interino" del país.



La que en principio había sido convocada como una concentración de respaldo a la democracia y a una transición en Venezuela se convirtió en un acto de respaldo a Guaidó, quien este miércoles se adjudicó las competencias del Ejecutivo ante lo que consideró "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro.



Y mientras animados venezolanos, muchos de ellos luciendo gorras, bufandas y chaquetas con la bandera de su país, se concentraban en la plaza erigida en honor al libertador caraqueño Simón Bolívar en Washington, Trump dio a conocer en un comunicado su decisión frente a Guaidó.



"Agradecemos la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de reconocer formalmente a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela", dijo el exalcalde venezolano David Smolansky.



En Miami (EE.UU) también se concentraron y dieron sus respaldo a Juan Guaidó, como presidente interino.





Madrid -España

Decenas de venezolanos se concentran en la madrileña Puerta del Sol tras conocer que el presidente del Parlamento venezolano Juan Guaidó se ha autoproclamado jefe de Estado de Venezuela. Foto: EFE



Cientos de ciudadanos venezolanos se concentraron en Madrid para celebrar la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y pedir al Gobierno español que lo reconozca.



Entre gritos de "Viva Venezuela libre y democrática" y de proclamas a favor de Guaidó, la multitud solicitó al presidente español, el socialista Pedro Sánchez, que se le reconozca como presidente legítimo, algo que ya han hecho, entre otros países, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.



A la concentración en la céntrica Puerta del Sol de la capital española acudió el líder del Partido Popular (PP, centroderecha), Pablo Casado, quien celebró que "por fin" vaya a salir "el sátrapa, el dictador (Nicolás) Maduro".



"España tiene que liderar el grupo de países europeos y las instituciones comunitarias en el reconocimiento del nuevo presidente interino de Venezuela", dijo Casado, quien en Twitter, además, exigió a Sánchez que reconozca a Guaidó.



El diputado en el parlamento regional de Madrid y candidato a presidir la comunidad autónoma del partidos Ciudadanos (liberales), Ignacio Aguado, presente también en la manifestación, pidió a los tribunales internacionales que juzguen a Maduro por delitos de lesa humanidad.



"Estamos del lado de Juan Guaidó y vamos a pedir al presidente Sánchez que respalde como presidente interino a Juan Guaidó", dijo Aguado.



También se dirigió a los congregados el cantante venezolano Carlos Baute, quien celebró el apoyo recibido en América por Guaidó y pidió a España que lo reconozca.



Más de 66 000 venezolanos residen en Madrid, la mayor colectividad latinoamericana en España.



Bruselas - Bélgica

Concentración de venezolanos frente al Parlamento Europeo, en apoyo al presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamado este miércoles 23 de enero jefe de Estado de Venezuela. Foto: EFE



Varias decenas de venezolanos afincados en Bruselas se congregaron esta tarde frente al Parlamento Europeo en apoyo al presidente interino Juan Guaidó.



Los asistentes al acto, programado por la asociación 'Veneuropa' para pedir el fin del "régimen" de Nicolás Maduro, celebraron que Guaidó haya asumido la presidencia de Venezuela.



El acto contó con la presencia de las eurodiputadas españolas Izaskun Bilbao (PNV), Teresa Giménez Barbat (UPyD), Beatriz Becerra (UPyD) y Teresa Jiménez-Becerril (PP), que pidieron "la vuelta de la democracia" en Venezuela.



Sobre la situación actual del panorama político venezolano, Bilbao pidió "una mayor diplomacia por parte de la Comisión Europea" y que hubiese "algún tipo de sanción" contra el Ejecutivo venezolano que, según indicó, "no responde a ninguna recomendación ni gesto diplomático".



Sobre la emisión por parte del Gobierno de Maduro de una orden de arresto contra Guaidó, Becerra pidió a la UE "que tome conciencia" de su responsabilidad como "garantes de la seguridad de los representantes electos de los venezolanos".



Santiago - Chile



Miles de venezolanos se reunieron en la capital chilena en apoyo de Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, decisión que fue reconocida por la mayoría de los países de la región, además de Estados Unidos y Canadá.



"Gracias Chile", "Libertad" y "Maduro cobarde", se podía leer en algunas de las pancartas que los manifestantes portaban, muchos de ellos arropados con la bandera de Venezuela o con la camiseta de la 'Vinotinto', como se le conoce a la selección de fútbol de ese país.



La cita fue programada para las 19:00 horas (22:00 GMT), sin embargo, los venezolanos residentes en Chile comenzaron a llegar mucho antes y empezaron a gritar consignas en contra de Nicolás Maduro y a favor de Guaidó.



Varios de ellos señalaron a los periodistas su agradecimiento por haber sido recibidos en este país y por el apoyo del presidente chileno, Sebastián Piñera, a la decisión de Guaidó.



También en Arica, más de 2 000 kilómetros al norte de la capital chilena, unas 500 personas, la mayoría venezolanas, se manifestaron en las calles céntricas de esa ciudad para celebrar los últimos sucesos en ese país.