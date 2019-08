Ciudadanos venezolanos que no han podido ingresar a Perú permanecen en el Cebaf en Huaquillas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En las instalaciones del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), en Huaquillas, El Oro, han ganado espacio "viviendas improvisadas" elaboradas con cobijas, plástico o sábanas.

Al menos unas 200 personas permanecen en el sitio porque no han podido ingresar a Perú al no contar con una visa humanitaria o no cumplir con algunas de las excepciones que ese país solicita desde el pasado 16 de junio del 2019. Varios están en el lugar desde hace un mes y medio, otros llevan semanas.



En su mayoría no tienen pasaporte o la apostilla de sus antecedentes penales para tramitar ese visado. Pero a los migrantes más recientes, les suma otra preocupación: la entrada en vigencia de una nueva visa humanitaria para ingresar al Ecuador desde el lunes 26 de agosto.



La mañana de este sábado, 24 de agosto, los migrantes permanecieron en el sitio. Algunos cocinaban con carbón sus alimentos, otros salían a vender caramelos a Huaquillas para ganar dinero y afrontar los gastos.



Fátima Márquez habita en el Cebaf desde inicios de julio. Ella no puede pasar porque no tiene un pasaporte y, hasta ahora, el gobierno peruano no le soluciona su estatus. Su intención es viajar a Lima en donde están sus hijos. "Ahora Ecuador también va a pedir visa, no me dejan entrar a Perú ¿Qué van a hacer conmigo?", se preguntó. Ella armó una pequeña casa con plásticos en donde duerme con su hija, yerno y nieta. Otra venezolana, Juana Bautista, comparte con ellos.



Juana ya vivió hace tres meses en Lima, pero por la falta de empleo formal intentó cruzar a Colombia o Ecuador para buscar un mejor futuro. Pero en el trayecto perdió su pasaporte.

Ciudadanos venezolanos realizan los trámites para obtener la visa humanitaria que permite el ingreso a Perú. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



"Perú no me quiere sellar mi salida al no tener pasaporte, eso es necesario para entrar formalmente a Ecuador, pero ya estando aquí me enteré que la visa humanitaria no la puedo tramitar en Ecuador sino en Lima o Bogotá", lamentó la mujer que permanece en el Cebaf desde hace 12 días.



Cerca de donde están ellos, se encontraban personas ubicadas en terrenos despejados, donde se encontraban cocinando sus alimentos con leña.

Una de ellas es la abogada Rosanni Salazar, oriunda de Maturín. Ella no pudo apostillar su antecedente penal y hace dos semanas habita entre cobijas que simulan paredes en el Cebaf.



Con ella comparte 'habitación' Arelis Guerrero, de 59 años. Hace 17 días llegó al sitio, pero no ha podido obtener la visa humanitaria peruana.

"Ahora que pidan la visa ecuatoriana ¿qué va a pasar con nosotros? Yo soy operada del corazón y no nos dan una salida, temo que nos expulsen de aquí, no sabemos a dónde ir", lamentó.



Alfredo Fernández, encargado de Acnur en Guayaquil, recorrió este día la zona. Afirmó que los distintos organismos han activado un plan de contingencia para atender un posible flujo grande de ciudadanos venezolanos ingresando a Ecuador desde el Perú, pero hasta el mediodía de este 24 de agosto no se reportó tal movimiento. No obstante, se prevé que la llegada de extranjeros llaneros este 25 de agosto.

Fernández comentó que en el Cebaf se ayuda a los migrantes que, por diversos motivos, permanecen en el lugar. Se les atiende en temas de salud y se les entregó kits de alimentos.