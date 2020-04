Venezolanos abandonan a pie Guayaquil en medio de emergencia sanitaria; hay 22 contagiados por covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La noche del 2 de abril del 2020 fue la última que Juan, oriundo del estado venezolano de Zulia, durmió en la vivienda que, por seis meses, arrendó en la ciudadela Alborada. Él, junto a su esposa e hijo de 3 años, fueron desalojados al día siguiente por falta de pago. El estado de emergencia que decretó Ecuador para combatir al covid-19 complicó la economía familiar del migrante en Guayaquil

Ese complejo escenario incidió en que el hombre decidiera emprender, dos días después, el regreso a su país a pie, ya que le resultó complicado seguir reuniendo los USD 280 mensuales de arriendo por el horario del toque de queda. Él y su esposa eran comerciantes informales.



La falta de dinero para cumplir con los arrendatarios se ha convertido en un 'dolor de cabeza' para los migrantes llaneros en la ciudad que con 5 168 casos, hasta este 20 de abril de 2020, es el epicentro de la pandemia en Ecuador, concentra el 51% de los pacientes positivos del virus a escala nacional.



Esa situación, a la que se suma la falta de empleo en el contexto del covid-19, ha incidido para que varios extranjeros regresen a su país a pesar de las restricciones de movilidad. Un grupo de ellos, 21 personas, en las que se contabilizó a dos menores de edad, abandonaron la urbe porteña este 20 de abril. Antes de partir, frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil, lucieron carteles en con el mensaje: "Somos venezolanos".



La Fundación Mueve, organización creada en el 2016 en el Puerto Principal, tiene registros que evidencian que al menos 200 personas han abandonado en distintos grupos la urbe desde que empezó la emergencia en marzo pasado.



Andrew Castro, presidente de la organización, comentó que han atendido 20 casos de desalojo en los últimos 45 días. Los afectados están en condición de vulnerabilidad porque son personas que, en su mayoría, viven del día a día y se quedaron sin el sustento de ingresos.

"Aunque a muchos no les fue tan bien aquí, tenían la esperanza de estar en mejor situación, pero ésto (la emergencia) los complicó muchísimo, hay gente desesperada y que no tiene nada que comer y no pueden salir a trabajar (...) en Venezuela, pese a la situación, tienen casa propia, familia y pueden resolver la comida", refirió Castro.



Él estimó que en la provincia del Guayas, la más afectada por el coronavirus con 6 921 casos, habitan alrededor de 200 000 venezolanos. "Sabemos que desde Quito y otras provincias mucha gente también está saliendo por pasos irregulares al estar cerradas las fronteras formales, varios han sido detenidos incluso por incumplir el toque de queda".



Ronald Borges, de la casa refugio un Techo para el Camino, de Hogar de Cristo, que hace más de un año brinda ayuda temporal a extranjeros, aseguró que la Casa dio soporte a los venezolanos que este lunes emprendieron el regreso a Venezuela.



La Casa les entregó kits alimenticios, sanitario y de tránsito que incluye sábana, gorra, entre otros artículos. Borges afirmó que los extranjeros organizan el regreso en grupos a través de las redes sociales.

Una de las partió fue María, nombre protegido. La mujer tomó la decisión de irse caminando cuando halló por las redes a otros compatriotas en similar situación. Haber permanecido más de 45 días sin poder trabajar impulsó si decisión.

Casos de coronavirus afecta a los migrantes



Uno de los temores de la población venezolana es el posible contagio por coronavirus y los estragos que empeoraría la economía de sus familias.

Según datos del Ministerio de Salud, en Ecuador hay 22 ciudadanos venezolanos que resultaron casos positivos para covid-19, de ellos 10 están en Guayas (6 en Guayaquil).



No obstante, para la Fundación Mueve la cifra de contagios es aún mayor, pero no han sido registrados ante la falta de acceso a pruebas.