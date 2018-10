'Se vendió mi cabeza para cubrir otras', reacciona Norma Vallejo ante informe de Comisión

LEA TAMBIÉN

La asambleísta Norma Vallejo, de Alianza País, rechazó hoy, viernes 26 de octubre del 2018, el informe de la Comisión Multipartidista que recomienda la destitución del cargo que ostenta.

Esta mañana se presentó ante los medios en la sala de prensa de la Asamblea, en la que la Escolta Legislativa limitó la libre movilidad de los periodistas e impidió que se le acerquen a ella en los pasillos.



La legisladora manifestó que solo ante la justicia está dispuesta a responder por las denuncias de supuestos cobros a sus excolaboradores.



Añadió que "si permiten que se destituya (a ella de la Asamblea) será solo para cubrir otras cabezas" y que esto lo probará en su momento.



"Tengo prueba de las presiones y de que supuestamente se vendió mi cabeza para cubrir otras", añadió



Sobre este punto, el también oficialista Montgómery Sánchez manifestó en su oficina que no puede establecer a lo que se refiere su colega pero rechazó que se pretenda "lanzar lodo con ventilador".



Vallejo también observó que en las conclusiones del informe presentado por la Comisión no aluden a los cobros indebidos a sus asesores, sino de la culpa de haber gestionado un cargo público, algo de lo que ella ha pedido un reporte del Ministerio de Trabajo.



Eliceo Azuero, legislador del Bloque de Integración Nacional (BIN) y presidente de la Comisión, acudió esta mañana a entregar el informe en las ventanillas de la recepción de documentos de la Asamblea.



Allí explicó que el tema de los cobros indebidos o "diezmos" denunciado por Fabricio Villamar, de Creo, contra Vallejo, es algo que deberá resolverse "en el área punitiva".



"Nosotros lo que hemos hecho es probar la eventual gestión que se hiciera para cargos públicos, que es lo único que se establece en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución como elementos para perder el cargo de asambleísta", concluyó.



Durante el trámite, un día después de la aprobación, no acompañaron a Azuero ni Noralma Zambrano (AP) ni Ana Galarza (CREO), quienes también conforman la Comisión.

Corresponderá a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, incluir la discusión del documento, que no es vinculante, en el orden del día de una sesión del Pleno.