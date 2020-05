Vender eucalipto para coronavirus se vuelve delito en Nicaragua

LEA TAMBIÉN

La policía de Nicaragua detuvo este jueves 21 de mayo del 2020 a pobladores que se dedican a vender hojas de eucalipto en las calles, como un remedio para combatir los síntomas del nuevo coronavirus, denunciaron los afectados.

Varios vendedores de la hoja, que ha ganado popularidad en medio de la pandemia de la covid-19, fueron detenidos en un operativo policial relámpago en un semáforo en el oeste de Managua.



De forma espontánea surgió esta semana la venta de hojas de eucalipto en las calles y semáforos de la capital, en momentos que las autoridades informaron de un fuerte aumento de contagios y muertes por covid-19.



El ramo de hojas de eucalipto se vende entre USD 1 y USD 2 y la población ha aceptado sus bondades expectorantes ante la propagación del coronavirus en el país.



La policía dijo “que era prohibido vender eso (eucalipto), que aquí no hay coronavirus, que la gente muere de neumonía”, manifestó molesta a una televisora una mujer que dijo ser pariente de un detenido.



Otros vendedores informales exigieron a los policías que dejaran libre a sus compañeros porque “no cometieron ningún delito” y solo tratan de ganarse la vida.



“La estoy haciendo (ganancia) porque estoy vendiendo más de lo que esperaba”, dijo a la AFP un joven que ofrece las hojas de casa en casa, en lugar de vender en la calle.



En las redes sociales se ha sugerido el uso del eucalipto en infusión o vaporizaciones para aliviar los síntomas del coronavirus porque poseen propiedades expectorantes.



La acción de las autoridades fue duramente cuestionada en las redes sociales.



El excandidato presidencial opositor Edmundo Jarquín consideró que la acción policial es parte de “la negativa del gobierno para aceptar que en Nicaragua hay covid-19”.



“Esto sí es una barbaridad”, manifestó por su lado el exdiputado liberal Elíseo Núñez, tras señalar que las autoridades no hacen nada contra los delitos ambientales, no detienen a los que talan los bosques y “se llevan presa a la gente más pobre por deshojar un eucalipto ” .



Según datos oficiales, Nicaragua registra 17 muertos y 254 contagios de covid-19, pero especialistas calculan que los casos superan el millar, con más de 300 fallecidos.