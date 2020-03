Vendedores autónomos no regularizados de San Roque continuarán trabajando en la calle Loja por 30 días

LEA TAMBIÉN

Un operativo preventivo y de control se realizó desde las 03:00 de este viernes 20 de marzo del 2020 en la feria libre de San Roque, ubicada en las calles Loja y Cumandá, del Centro Histórico de Quito.

Intervinieron 100 policías, 100 agentes metropolitanos y personal de la Secretaría de Seguridad y la Intendencia de Pichincha.

Lo hicieron como parte de las medidas para evitar la propagación del covid-19 y seguir los parámetros de la emergencia sanitaria decretada a escala nacional.



Juan Pablo Burbano, secretario de Seguridad y Gobernabilidad, informó que se exigió a los 400 vendedores autónomos no regularizados del sector que utilicen mascarilla y guantes. Lo mismo para quienes acuden a comprar. “Hubo una gran recepción de las disposiciones”.



A los mercaderes les permitieron quedarse solo en la acera y no pueden ubicarse en la calle. “Cuentan con espacio para que no haya aglomeraciones, no queremos causar caos ni complicar sus ventas”, dijo Burbano.



Ellos podrán quedarse 30 días en el sector ya que luego de ese plazo se comenzará la repavimentación en la calle Loja y se trasladarán equipos y obreros de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Epmaps se encargará de la limpieza y mantenimiento de las alcantarillas.

El funcionario señaló que, tras la intervención de hoy, en el sector no hay desorden y la gente de allí labora en armonía. “Trabajando con la comunidad nos pusimos de acuerdo para que en 30 días salgan todos y luego ubicarles en un espacio donde puedan desenvolverse”, puntualizó el funcionario.

Myriam Puco, presidenta del Frente de Defensa y Modernización del Mercado de San Roque, agradeció que les permitieran trabajar ya que sobreviven de las ventas que registran cada día. “Nos asusta lo que pasa con el coronavirus, pero tomamos medidas preventivas”.

Sandra Muñoz, de la organización 17 de Noviembre, pidió que les brinden estabilidad. “Existe temor, pero la necesidad es muy grande. Vivimos de las ventas diarias aquí. Estamos conscientes de lo que se vive en la ciudad”.



La comisaria Mónica González indicó que no se ha registrado incremento de precios en los productos de primera necesidad. Acotó que a los autónomos del sector se les buscará un sitio para ser ubicados luego de 30 días.