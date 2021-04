La velocidad de transmisión del coronavirus se aceleró en Ecuador; hacen falta más pruebas

Esta semana, en Ecuador se registró un pico de 4 892 nuevos casos confirmados en un solo día-jueves 15 de abril-, el más alto en lo que va del año. Esto se debe a que se analizaron 11 342 muestras, de las cuales, un 43% dio positivo.

Ayer, 16 de abril, en cambio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 533 nuevos positivos al virus, pues el análisis bajó a 1441 muestras. Sin embargo, el índice de positividad de los test procesados sigue siendo alto: 37%. De acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo es alto al estar por encima del 20%.



Estas tasas de positividad más altas se han dado tras la confirmación de la presencia de las variantes inglesa, de Nueva York y brasileña.



Ecuador acumula hasta ayer, 16 de abril, 355 964 pacientes confirmados oficialmente y de estos 50 378 aún no vencen la enfermedad.



Debido a la mayor cantidad de análisis de muestras realizado el jueves pasado, el promedio de casos nuevos diarios de los últimos siete días es de 1 898, por encima de las semanas anteriores.



Frente a la velocidad de contagio de las últimas semanas se requieren más pruebas de diagnóstico PCR. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional solicitó al MSP una revisión y regulación de los costos máximos de los exámenes, con el fin de ampliar el testeo a la población.



Hasta ayer se han tomado 1,28 millones de pruebas, lo que no cubre ni el 10% de la población ecuatoriana, mientras que las personas vacunadas con la primera dosis suman 324 844, hasta el pasado 14 de abril, lo que ubica al país entre los últimos de Latinoamérica.

Por otro lado, la mitad de las 24 provincias concentran el 86% de los casos confirmados por pruebas PCR. Pichincha lidera la lista con 34,9% de los contagios. Este panorama no varía desde agosto del año pasado; es la provincia con más identificación de enfermos.



El resto de las localidades se han apoyado en pruebas rápidas para tener una idea más clara de la expansión del virus, pero no se publican los resultados de estas de manera global, como ocurre en países como Perú.



Raúl Delgado, ingeniero y experto en modelaciones de la pandemia, pide tomar en cuenta que la velocidad de transmisión ha ido en aumento en las últimas semanas.



Hasta el jueves, la velocidad nacional osciló entre 46 y 50 por cada 10 000 habitantes. En Quito, la ciudad con más contagios fue de 43 a 52 por igual número de pobladores.



Sin embargo, en Guayaquil, la segunda con más infectados, la velocidad fue mayor: de 49 a 57. “Las dos localidades están con una tendencia al alza”.



Para él, el reto actual es fijar la velocidad de contagios a 25 por cada 10 000 pobladores. Además, se debería mejorar la respuesta hospitalaria para una oportuna atención a quienes acudan a las casas de salud.



El experto anota que, con estos números, el panorama no es alentador. “En el primer trimestre del 2022 fácilmente llegaríamos a los 800 000 casos”.