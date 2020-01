35 000 vehículos no cumplieron con el proceso de matriculación en el 2019

LEA TAMBIÉN

El proceso de revisión y matriculación vehicular en los seis centros que funcionan en Quito comenzó este lunes 20 de enero del 2020. Desde temprano, decenas de usuarios se acercaron a las ventanillas del Parque Bicentenario, en el norte de la capital, para continuar con los trámites que quedaron pendientes el 2019.

Sebastián Laso, director de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que el 2019 se matricularon 465 900 carros en la capital y quedaron rezagados aproximadamente 35 000. “Al día atendemos en promedio entre 800 ó 1 000 automotores”.



Quienes no cumplieron con este trámite durante el 2019 deberán cumplir con una penalización económica: USD 25 por no respetar la calendarización; USD 25 por no pagar la matrícula y USD 50 por no asistir a la convocatoria de Revisión Técnica Vehicular (RTV). Así, la multa total asciende a USD 100.

Inicialmente estaba previsto que desde el jueves 16 de enero del 2020 se iniciara el proceso de matriculación vehicular para este año. Sin embargo, se postergó por problemas técnicos. Laso añadió que este lunes hubo inconvenientes de saturación del sistema. “Entre las 08:00 y 09:00 de la mañana tuvimos alrededor de 800 usuarios que trataron de acceder al sistema y este colapsó. Ya lo solventamos y tenemos la cantidad de gente que estimamos”.



El funcionario acotó que hubo un retraso, además, por la interconexión con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). “Se demoraron y nos vimos forzados a iniciar hoy el proceso”.



No se ampliarán los horarios de atención. En la AMT se recomendó a los usuarios que aprovechen la escasa afluencia de los mismos en enero, para ponerse al día en los trámites.

Durante este mes se atenderá a los vehículos rezagados que no se matricularon en el 2019. Y a partir de febrero empezará la calendarización con el dígito de placa terminado en 1.