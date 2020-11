30 vehículos fueron sancionados por mal uso de salvoconducto en Quito

Hasta las 11:00 de este jueves 26 de noviembre del 2020, 30 conductores fueron sancionados por mal uso del salvoconducto en los operativos que se realizan de forma simultánea en 15 sectores de Quito, según el último reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Roberto Morales, jefe de operaciones de esa entidad, informó que 24 corresponden a motocicletas y el resto automóviles, los cuales fueron trasladados en plataformas a los patios de retención. “Sus placas no correspondían a los días de circulación. Algunos conductores presentaron los salvoconductos del Gobierno que ya no se encuentran vigentes”.



Acotó que los sancionados deben tomar en cuenta que los castigos son la retención del vehículo y una multa del 50% de un salario básico unificado (USD 200). También se realizarán intervenciones preventivas con el objetivo de dar a conocer la normativa de tránsito.



Los agentes señalaron que los conductores, al momento de ser sancionados, pusieron varios pretextos para evitar las multas. Les decían que no sabían que ahora los salvoconductos son emitidos desde la Secretaría de Movilidad del Municipio e ignoraban que se iban a realizar operativos.



El motociclista Ramón Morales no renovó ese documento y portaba el que antes proporcionaba el Gobierno Central. “No me enteré que habían cambiado. Voy a hacerlo pronto para evitar problemas”, le dijo a la uniformada que lo abordó durante un operativo en la Tribuna De los Shyris, en el norte de la urbe.



Otros conductores que coincidieron en ese lugar dijeron que se encontraron con varios operativos en el Comité del Pueblo, la avenida Granados, el parque El Ejido. “Es bueno que realicen estas incursiones en la ciudad para que los ciudadanos sean responsables”, dijo el taxista Edwin Quelal.



También se reportaron tres accidentes de tránsito mientras se realizaban las intervenciones. Uno ocurrió a las 06:10 en el intercambiador de Carcelén. Según los agentes, un vehículo se impactó contra la parte posterior a una moto que luego perdió la estabilidad. Los dos ocupantes del vehículo de dos ruedas sufrieron heridas leves y los atendieron en el sitio. El chofer del carro se dio a la fuga.



Un incidente similar se produjo antes de las 10:00 en la intersección de las avenidas De los Shyris y Portugal. Un vehículo chocó a la motocicleta de un repartidor que cayó estrepitosamente sobre la calzada.



A las 10:40, otro motociclista que circulaba entre un auto y la acera localizada junto a la Tribuna De los Shyris se cayó, golpeándose contra un bolardo.



Para Morales, ese tipo de accidentes se presentan cuando se busca evadir los controles. “En los operativos, la gente quiere pasarse y eso no puede suceder. Deben reducir la velocidad”.