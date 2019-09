Dos vehículos fueron robados de un condominio en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

En el sector de San Carlos, en el norte de Quito, dos vehículos fueron sustraídos de un parqueadero de las torres El Pedregal, ubicadas en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y calle Jorge Piedra.

El hecho se registró el pasado 27 de agosto del 2019 aproximadamente a las 02:30. Cuatro personas ingresaron al lugar y sustrajeron dos vehículos: un Grand Vitara SZ y un Kia Sportage.



Según cuenta el anterior administrador, Pablo Trujillo, que estaba a cargo cuando ocurrió el percance, la madrugada del martes 27 de agosto cuatro personas no identificadas habrían ingresado al parqueadero de las torres con controles para abrir la puerta eléctrica de acceso. Afirma que los videos de las cámaras de seguridad captaron como estas personas analizaron el sitio previamente. Las puertas no fueron forzadas de ninguna manera y el motor no tiene avería.



El día del robo, las personas que cometieron el ilícito ingresaron a pie y habrían dejado un vehículo en una calle aledaña a las torres. Las cámaras de seguridad del parqueadero captaron como estas personas ingresaron y se llevaron los vehículos luego de desbloquear los seguros de los automotores.



El propietario de una papelería que no quiso identificarse manifestó que en los 20 años que tiene su local “jamás ha sucedido ningún robo” en el lugar. Afirma que más de 50 familias habitan en El Pedregal donde los accesos son únicamente electrónicos y cuentan con todas las seguridades del caso.



Los vecinos están preocupados por lo ocurrido y piden que el hecho se esclarezca pues sorprende que personas ajenas a las Torres El Pedregal tengan como acceder al interior de este lugar y pueda ocurrir una tragedia que afecte a los miembros de las familias que habitan ahí.