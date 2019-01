Desde el 1 de febrero de 2019 los vehículos cuya placa termina en 1 pueden acudir a la matriculación

LEA TAMBIÉN

Desde mañana, viernes 1 de febrero del 2019, se iniciará la calendarización para matricular los vehículos en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los automotores cuya placa termina en 1 deben cumplir con esta obligación.

Javier Guarderas, director de Matriculación de la AMT, señaló que durante febrero se prevé atender a 35 000 autos en el proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y matriculación.



Para esto están operativos seis centros de revisión en Carapungo, San Isidro del Inca y la Florida, en el norte; Guamaní y Guajaló en el sur, y Los Chillos, en el valle. Estos atienden de 07:30 a 16:30. Para quienes solo deben culminar su trámite con la matriculación se encuentran los centros de Quitumbe, en el sur, y Bicentenario, en el norte.



Guarderas señaló que el primer requisito para asistir es contar con la cita previa. Esta se toma desde la página web de la AMT. En ese sitio en línea también se puede consultar los valores a pagar por infracciones y multas de tránsito. Una vez obtenida la cita y después de cancelar los costos por matrícula, revisión técnica y multas, es posible asistir en la fecha y hora asignada.



Para quienes no cumplieron con la revisión o matriculación durante el 2018 existen recargos: USD 25 por no cumplir con la calendarización, USD 25 por no matricular durante el 2018 y USD 50 por no pasar la revisión técnica vehicular. Es decir, para quien no cumplió con estos trámites, el recargo es de USD 100.



Respecto a los vehículo nuevos, Guarderas indicó que la “casa comercial” es la encargada de gestionar los trámites necesarios para la matriculación.



Sí se emitieron placas provisionales, estas tendrán una duración máxima de 60 días. Las placas de los vehículos nuevos cuya serie es PCT, PCX, PCW, PCU, PDD y PDF se pueden retirar en el Bicentenario, de 08:00 a 16:30 de lunes a viernes.



Después de que la AMT cerró la atención, el 28 de diciembre pasado, reabrió sus puertas el 21 de enero de este año. Desde esa fecha, hasta ayer, miércoles 30 de enero del 2019, la AMT reporta que 11 500 vehículos ya fueron matriculados.



Guarderas dijo que, si bien, en febrero los dígitos 1 tienen la obligación de matricular, los automotores cuya placa termine en otro dígito pueden adelantar el trámite.