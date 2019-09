En 36 días más de 2 000 vehículos han sido sancionados por mal parqueo en Quito

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se llevó en winchas a 52 vehículos mal estacionados en las inmediaciones del Estadio Olímpico Atahualpa. Lo hizo ayer, miércoles 25 de septiembre del 2019, durante el partido disputado entre Independiente Del Valle y Corinthians de Brasil, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Danny Gaibor, director ejecutivo de esa entidad, confirmó hoy que los automotores fueron trasladados a los patios de retención del sector de La Y. Él destacó que el club Independiente alertó a sus hinchas sobre los controles de carros mal estacionados a través de redes sociales. “Eso es interesante, hubo personas que no acataron las disposiciones, no quisieron. Esos fueron los sancionados”.



En total, desde que la AMT comenzó a retener los vehículos el pasado 21 de agosto, más de 2000 carros fueron llevados en plataformas hasta los patios de retención, acotó Gaibor. “Vamos a continuar, de aquí vamos con el tema del transporte público. Intervendremos porque ahí tenemos problemas”.



Adelantó que se reforzarán las incursiones para ver si los conductores tienen licencia y si cuentan con los puntos. “También si los vehículos pasaron los controles de la Revisión Técnica Vehicular, se revisarán llantas”, precisó Gaibor. A su juicio, el bus accidentado ayer en el barrio Campiña de El Inca, que dejó como resultado una persona fallecida y 17 heridas, es una muestra de la problemática porque ese vehículo no aprobó la revisión técnica vehicular (en el 2018 y 2019).



Esta mañana, algunos conductores cuyos carros fueron retirados en winchas la noche de ayer acudieron al patio de retención de La Y para retirarlos. José Latorre parqueó su auto en la entrada del Colegio 24 de Mayo en donde la acera no estaba pintada de amarillo. A su criterio, ese era un sitio en donde sí podía parquear su carro. “Los cuidadores nos dijeron que siempre están allí y no pasa nada, nos indicaron que allí no se llevan los carros”.



Se quejó de que hay trabas y lentitud al momento de realizar los trámites para sacar los automotores. Antes del partido de fútbol, el trató de estacionar su carro en un centro comercial aledaño, pero le dijeron que las puertas se cierran a las 21:00.



“El Municipio debe dar facilidades y hacer una buena gestión”, expresó. En casos como el de ayer, considera que las autoridades deben organizarse y buscar alternativas para que la gente utilice estacionamientos privados que funcionan cerca del recinto deportivo.

Pablo Cadena acudió al estadio en el vehículo que una familiar le prestó. “Ella se encuentra en Guayaquil y necesito un poder notarizado para retirarlo”. Parqueó el carro en las inmediaciones del Colegio 24 de Mayo y cuando regresó del partido se encontró con que los agentes se lo llevaron en wincha.