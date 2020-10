Vehículos en buen estado, respeto a los límites de velocidad y descanso son claves para un viaje seguro en el feriado

LEA TAMBIÉN

El país entra a un feriado de cuatro días por el Día de Difuntos y por la Independencia de Cuenca. El investigador de temas relacionados con el transporte y movilidad, Álvaro Guzmán, da consejos para evitar incidentes durante el trayecto.

Guzmán, quien también fue director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), recomienda que los viajeros hagan una revisión mecánica previa de su vehículo. Entre las principales recomendaciones está revisar la presión del aire en los neumáticos, el estado de los frenos y limpiaparabrisas.



La Policía Nacional a través de sus redes sociales también pidió a los conductores que tengan en buen estado la llanta de emergencia.



En estas publicaciones se recomendó constatar que dentro de los vehículos haya triángulos de seguridad, botiquín y linterna para usarlos en caso de emergencia.



Del mismo modo, Guzmán señaló que una de las principales causas de accidentes de tránsito es el irrespeto a los límites de velocidad. Por eso, pidió que los conductores no superen las reglamentaciones que están demarcadas en cada vía.



De hecho, de los 11 488 accidentes de tránsito registrados de enero a septiembre del 2020, el 16,4% se produjo por sobrepasar la velocidad permitida. A esta recomendación se suma la de no utilizar objetos distractores mientras se conduce.

La principal causa de accidentes en el país se debe a que los choferes están atentos a pantallas de teléfonos o también están distraídos porque están comiendo o se maquillan mientras manejan. En lo que va del año se han registrado 3 749 siniestros por esta causa. Esto representa un 32,6% del total.



Otra de las recomendaciones del exdirector de la ANT para los conductores es el descanso. Señaló que se evitarán más accidentes si es que los conductores toman el volante luego de unas horas de sueño.



Para quienes no tengan un vehículo propio, pero también tengan planificado viajar, Guzmán solicitó que los usuarios del transporte usen mascarilla y guarden el distanciamiento social que está indicado en los buses.



También recomendó a los viajantes que verifiquen que el sistema de transporte seguro (las pantallas led en cada bus) estén operativas para verificar que el conductor del bus no exceda los límites a la velocidad.



Adicionalmente, solicitó que en el transporte público se mantenga la constante circulación de aire. Para lograrlo se deben abrir las ventanas o pedir que se use el sistema de aire acondicionado en modo “circulación constante”; es decir, que se tome aire del exterior para enfriar el interior.