Vehículos que circulen en días que tengan restricción en Quito serán retirados con winchas

Desde este lunes 6 de abril del 2020, en todo el país rigen controles más estrictos para evitar la propagación del covid-19. Ahora, los automotores solo pueden circular de lunes a viernes con base en el último dígito de la placa un día por semana. El sábado y domingo no circulará ningún vehículo, excepto los que tienen salvoconducto.

Para dar cumplimiento a estas disposiciones, el Municipio de Quito anunció este 6 de abril que los autos que circulen con la placa del día que no corresponde serán retirados con winchas y, si el vehículo es retenido, no será entregado sino hasta que termine la emergencia sanitaria.



El pasado 2 de abril, Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que agentes que se encuentran recorriendo las calles han constatado que el número de autos que salen a las vías es mayor que en semanas atrás. Según el funcionario, se han realizado 540 operativos y se han sancionado a 1 100 conductores.

Implementamos controles más estrictos para evitar la propagación del #COVID19, enfrentar esta enfermedad no depende solo de las autoridades, es momento de que la ciudadanía haga su parte, si nos comportamos de manera seria y disciplinada, podremos lograrlo. #DisciplinaParaVolver pic.twitter.com/D85LQ273WQ — AMT Quito (@AMTQuito) April 6, 2020

De su parte, el alcalde Jorge Yunda dijo que "si tenemos que llevarnos el vehículo que está irrespetando la restricción, lo vamos a hacer, y no se podrá liberar el auto hasta que pase la emergencia. No lo queremos hacer, pero hay que hacerlo. Hay que radicalizar las sanciones”.



El Cabildo también informó que habrá un control especial en puntos conflictivos como Calderón, San Roque, Mercado Mayorista y otros. El 2 de abril, César Arias, secretario de Seguridad, indicó que se intensificarán los controles en los alrededores de los centros de abastos para evitar el comercio informal que oferta productos que no cumplen con normas de higiene y que son posibles puntos de contagio ya que además generan aglomeraciones.



Otro punto en el que se trabaja es en los cinco Puestos de Mando Unificado para verificar el estado de salud de pasajeros, desinfección de vehículos y control de cargas.



Desde el 16 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, hasta el 1 de abril, se desinfectaron 36 mercados, siete hospitales y 533 calles y avenidas de la ciudad, según el Municipio de Quito.