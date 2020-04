¿Qué sucede con los vehículos involucrados en accidentes y que están en los patios de retención?

LEA TAMBIÉN

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, responde inquietudes con respecto a dudas de la ciudadanía durante esta emergencia sanitaria.

1.- Hubo gente que estuvo involucrada en accidentes de tránsito antes del estado de excepción y tenía que cumplir con trámites administrativos. ¿Cómo pueden realizarlos?



Se han presentado accidentes de tránsito antes y durante el estado de emergencia. Lo que hacemos es llevar los vehículos al patio de retención hasta que haya una orden judicial de liberación.



2.-¿Quién entrega esos documentos?



El juez de tránsito, a petición del fiscal. Nosotros procedemos a la entrega del vehículo una vez que recibimos los documentos judiciales.



3.- ¿En estos días hay problemas para que esos documentos lleguen hacia ustedes?



Sí, porque hay una suspensión en las actividades legales. De lo que tengo entendido solo están atendiendo los temas de flagrancias en tránsito.



4.- ¿Han registrado casos de personas que no pudieron retirar sus vehículos por las limitaciones judiciales que se dan por la emergencia?



Absolutamente. No podemos liberarlos sin tener las órdenes judiciales.



5.- ¿Qué sucede con el valor por tener vehículos en los patios de retención? ¿El monto sube?



El costo diario es de USD 1 por moto, USD 3 por autos livianos y USD 7 por vehículos de carga pesada. Hemos disminuido en un 95% las actividades de los centros de retención. Lo único que estamos haciendo es receptar los automotores, pero los carros antiguos no salen. Debo suponer que desde las oficinas judiciales no se están entregando los documentos para la liberación.



6.- ¿Existe alguna alternativa para que los dueños de los vehículos que enfrentan problemas debido a la emergencia no paguen el valor diario?



Dependemos de las resoluciones del Municipio. Como Agencia Metropolitana no podemos decir que no vamos a cobrar porque podríamos enfrentar observaciones de Contraloría. Tengo entendido que desde la Alcaldía se están planificando ordenanzas para resolver estas multas e intereses.



7.- ¿Dónde se pueden pagar las multas o citaciones que se generaron por accidentes?



En los bancos destinados que trabajan con normalidad. Pero hay que tomar en cuenta que dentro de una disposición del Alcalde se suspende (el pago) de multas. Lo que hay que especificar es si esto recae también en tránsito. Ya hemos elevado esta inquietud a las autoridades municipales.



8.- ¿Qué sucede con los involucrados en accidentes de tránsito en estos días?



Se cumple con la ley. Nosotros somos los competentes para llegar al punto, hacer el parte, entrevistar a las partes que tuvieron participación. Se ha hecho eso con normalidad. Se ingresan los vehículos al patio, en caso de ser necesario. Si hubiese fallecidos, los vehículos pasan a la Policía Judicial.



9.- ¿Está garantizada la seguridad de los vehículos en los patios de retención?



Garantizar la seguridad en un punto de la ciudad es complejo. Hemos sido víctimas de algunos robos en centros. Tenemos presencia permanente de agentes y esperamos contar con el servicio de guardia privada en los próximos días. Estamos a cargo de 5 500 vehículos, tomando en cuenta que tenemos espacio para 3 500 en nueve patios.



10.- En estos días se han registrado sanciones y retenciones de vehículos por incumplir las medidas de restricción impuestas desde el Gobierno, ¿Qué autoridad se hace cargo de esos vehículos?



Como Agencia hacemos un acompañamiento porque el tema de movilidad, en este momento, está a cargo de la Policía y Fuerzas Armadas. La Policía retiene a los infractores, pero los vehículos los llevamos nosotros a los patios de la Agencia Metropolitana.