Un 70% de los autos que se encuetran retenidos está en el olvido

Las motos están arrumadas, casi una encima de la otra. Los autos, la mayoría oxidados y destruidos, llenan todo el patio de retención vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ubicado en la calle Gualaquiza y Luis Tufiño. Allí van a parar los vehículos que han estado involucrados en algún choque ocurrido en el norte de Quito.

Los fierros torcidos, los vidrios rotos y las llantas desinfladas forman un panorama desolador. Son autos olvidados por sus dueños, que por algún problema legal, o porque luego de un choque quedaron inservibles, fueron abandonados.



La AMT tiene 10 patios de retención a lo largo de todo el Distrito. Allí van a parar vehículos sin placas, sin documentos, cuyos dueños cometieron alguna infracción, que estaban siendo conducidos por conductores con aliento a licor o aquellos involucrados en choques. Al momento, hay 5 300 vehículos en estos sitios por lo que están saturados.



Algunos automotores llevan allí más de 12 años, incluso llegaron cuando los patios aún estaban en manos de la Policía Nacional. Solo en este centro de la Gualaquiza hay 233 vehículos. El agente que trabaja en el lugar cuenta que es frecuente el ingreso de autos, pero solo pocos salen. Hay días que llegan los dueños de uno o dos automotores. Incluso existe un espacio para bicicletas.

Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, asegura que en los patios están 341 autos que se han visto involucrados en accidentes con víctimas mortales en los últimos dos años. 175 ingresaron en el 2018 y 166 en el 2019. Para liberarlos hace falta la orden de un juez.



Cada día ingresan a los patios unos 160 vehículos por distintas infracciones, pero salen ese mismo día o máximo al siguiente. Eso ocurre en el patio de La Y, ubicado en la 10 de Agosto, junto a la exterminal de Trolebús. Allá van a parar los vehículos que han cometido alguna infracción de tránsito.



José Ruales fue una de las personas sancionadas por estacionarse en un sitio indebido. Llegó al Coliseo Rumiñahui a dejar en un concierto a sus hijas a inicios de mes. Dejó su auto en una calle cercana por 15 minutos, y al volver ya se estaban llevado su vehículo. Siguió a la wincha hasta La Y, pero eran las 17:45 y ya no lo atendieron así que debió regresar al día siguiente para retirar su vehículo. Debió pagar USD 250 por la multa, la wincha y el estacionamiento. Y sacó su auto sin problemas.



Sin embargo, el 70% de los carros permanece en los patios. Están olvidados y deben entrar en un proceso de chatarrización. Aguirre cuenta que los próximos días presentarán un proyecto a la Alcaldía para autorizar ese procedimiento y se trabajará con la Secretaría de Ambiente.

Aguirre señala que la sobrepoblación de los patios se debe a que los dueños no retiran sus vehículos. Una de las razones por las cuales la gente los abandona es por el costo que deben cancelar. Por cada día que el auto pasa parqueado en este lugar la persona paga un valor. Las motos USD 1; los autos livianos 3 y los pesados 7. A eso se le debe sumar el costo de la multa. Esos valores se acumulan.



Por ejemplo, un auto que ha pasado cinco años en el patio debería cancelar solo por estacionamiento USD 5 475.



El patio ubicado en la 6 de Diciembre y Galo Plaza Lasso es pequeño. Allí hay 65 vehículos. Antes recibía autos que irrespetaban el Hoy no circula (unos 16 al día), pero al mediodía ya se saturaba, por lo que dejaron de llegar. Aún reciben carros, pero pocos. Llegan los vehículos cuyos dueños manejaban con matrícula caducada y sin la Revisión Técnica Vehicular. También está lleno.



Para evitar el problema de la sobre población, la AMT desarrolla un programa para liberar esos espacios. A finales de noviembre se realizó un operativo con la Policía Judicial para entregar a la autoridad los autos que tenían inconsistencias en la numeración del motor y en el chasís.



Se detectaron vehículos que habían sido usados para delinquir. Así se liberaron 165 vehículos: 83 autos y 82 motos.



Para Alfredo Viteri, experto en movilidad, otra opción es el remate ya que los autos podrían servir como piezas. Para ello, dice Aguirre, se debe analizar por qué motivo ingresó el auto, si está en proceso judicial, y entonces estudiar esa posibilidad.