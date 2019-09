Más de 70 vehículos y motos fueron retenidos en la avenida De los Shyris por no portar placas

LEA TAMBIÉN

La campaña contra los vehículos y motocicletas que circulan por la ciudad de Quito sin portar la placa, placa adulterada o documentos caducados continúa. Durante la mañana de este jueves 12 de septiembre del 2019 los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizaron un operativo en el que retuvieron a 49 automóviles y 24 motos que se movilizaban por la avenida De los Shyris, en el hipercentro de la capital.

En videos y fotografías difundidas en redes sociales por la AMT y otros usuarios se observa como los vehículos y motos, de toda marca y color, eran trasladados en decenas de winchas hacia los patios de retención vehicular que la entidad de tránsito tiene habilitados en varios sectores de la urbe.



El director de la AMT, Danny Gaibor, informó que la campaña Usa Placa empezó hace varios días pero esta semana se intensificó en puntos considerados de alta congestión vehicular como el redondel de El Ciclista o la avenida De los Shyris.

Como parte del control de la medida #HoyNoCircula se cumplen operativos permanentes del uso de placas.



¡Evita la retención de tu vehículo!#QuitoOrdenadoOtraVez pic.twitter.com/W36yunWEui — AMT Quito (@AMTQuito) September 12, 2019



En los patios de retención ubicados en el sector de La Y, en el norte, al menos 80 se encontraban allí por no cumplir con uso de la placa. Este Diario constató como un ciudadano cuyo auto fue retenido en la avenida De los Shyris colocaba la placa que llevaba en el interior del carro.



En las afueras del centro de retención se encontraban un grupo de propietarios de los automotores sancionados para averiguar cuál es el trámite para pagar la multa y retirar los autos.



El pasado martes 10 de septiembre uniformados de la AMT realizaron un operativo de control de placas, revisión técnica y documentos de los conductores que transitan por la avenida De los Shyris. En esta transitada vía, 30 vehículos fueron sancionados. Ahí se verificó además que los carros nuevos que portan placas provisionales estén dentro del tiempo establecido y cumplan con la ley.



En otro operativo realizado ese mismo día, en el redondel de El Ciclista, 27 vehículos recibieron multa por no tener placas. De esa cifra, 17 eran autos gubernamentales que no cumplen con este requisito. En total, 57 conductores fueron sancionados.



"Vamos a erradicar de Quito los vehículos sin placa sin distinción de ninguna clase, de la institución que sea, de la autoridad que sea, vamos a pedir que los vehículos se identifiquen con la placa más aún ahora que está em vigencia el Hoy no circula", aseguró Danny Gaibor, director general de la AMT.



Gaibor indicó que el fin no es recaudar dinero para el Municipio de Quito, sino cumplir con lo que estipula la ley. La AMT reiteró que todo vehículo, sin excepción, deberá portar sus placas de identificación, caso contrario será sancionado con la retención del automotor, la reducción de seis puntos en la licencia de conducir, una multa del 30% de un Salario Básico Unificado: USD 118,20.