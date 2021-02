¿Movilizarse para cumplir la revisión o en parroquias? ¿Qué vehículos están exentos del Hoy no Circula en Quito?

Desde este miércoles 17 de febrero del 2021 la medida Hoy no Circula, que regula el tránsito dentro de la Quito cambió. La nueva resolución establece que los vehículos no podrán circular dos días en la semana, de acuerdo con un calendario elaborado por el Municipio. Sin embargo, ¿qué automotores están exentos de la disposición?



Guillermo Abad, secretario de Movilidad de la Alcaldía, dijo que la medida no aplica para el sector productivo, área industrial, turística, de construcción, agropecuaria, exportación de flores y todas sus cadenas conexas, para esto solo tendrán que presentar sus credenciales o el RUC de la compañía. Además, están exentas las personas con discapacidad, adultos mayores o quienes tienen enfermedades catastróficas justificadas.



En cuanto a los automotores que deben realizar la revisión técnica vehicular enfatizó que los conductores que cuenten con el turno para cumplir el trámite podrán circular el día agendado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), presentando el comprobante de pago y la cita impresa.



Por otro lado, se redujo el perímetro de aplicación del 'Hoy no Circula', pues antes era para todo el Distrito Metropolitano y ahora funciona solo para la zona urbana. “En Tumbaco y en todas las parroquias rurales no se aplica”, informó Abad.



En cuanto a los salvoconductos, estos se emitirán para personas naturales, quienes deben realizar nuevamente el trámite pues se ha detectado que se hacía mal uso de ese documento o los ciudadanos tenían varios con un mismo RUC.



Abad aseguró que en adelante se entregarán máximo dos por cada persona natural. Según el funcionario, el transporte comercial está exento de la restricción vehicular. Dentro de este grupo se encuentra el comercial de carga pesada, mixta, liviana, taxis, transporte turístico e institucional.

Cabe recordar que la resolución emitida por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito establece que, de 06:00 a 20:00, los vehículos y motocicletas tendrán prohibición de circulación de acuerdo con el siguiente esquema: Lunes y viernes no podrán circular los vehículos cuya placa termine en 0 y 1; el lunes y martes 2 y 3; el martes y miércoles las placas terminadas en 4 y 5; el miércoles y el jueves, 6 y 7; el jueves y viernes, 8 y 9.





Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula



Las personas que incumplan con la medida tendrán una sanción de USD 200, es decir el 50% de una Remuneración Básica Unificada, además, la retención por cinco días del vehículo.