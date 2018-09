68% de vehículos ya cumplió con la matriculación en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la calle De los Álamos se formó, la mañana del viernes pasado (14 de septiembre del 2018), una fila de 20 vehículos a la espera de ingresar al Centro de Revisión y Matriculación San Isidro de El Inca, en el norte de la capital.

Uno de esos automotores era el de Edmundo Tamayo, quien asistió, por segunda vez en la semana, para intentar matricularlo.



Septiembre está destinado para las placas cuyo dígito termina en ocho. El vehículo de Tamayo tiene el siete. Debía cumplir con este trámite en agosto. No logró hacerlo porque cuando quiso obtener el turno vía Internet, la agenda estaba copada para ese mes.



“Traté de sacar la última semana de agosto porque antes de eso estuve fuera de la ciudad. El sistema ya no me daba citas para ese mes. Tengo que hacer el trámite con una multa”, señaló Tamayo.



Este no es el único problema para el usuario. El viernes fue a cumplir el trámite después de que el jueves no lo logró. “Cuando llegué me dijeron que no había sistema y me reagendaron la cita para este viernes”, contó con enojo.



Desde enero hasta el jueves 13 de septiembre, 305 978 vehículos ya fueron matriculados. Pedro Abril, director de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), indicó que, en Quito, el parque automotor que cumple con el trámite asciende a 450 000.



Es decir, el 68% de propietarios de autos ya cumplió con el proceso de matriculación.



De acuerdo con los datos de la AMT, este año hubo un incremento de matriculados respecto al mismo período del 2017. Entre enero y septiembre del año pasado, 292 875 automotores cumplieron con el trámite para circular en vía.



Problemas como el de Tamayo son recurrentes. Los días de mayor asistencia son la última semana de cada mes y eso provoca que no haya citas disponibles o aglomeración de personas en los centros de revisión y matriculación vehicular, expresó Pedro Abril.



Darwin Gavilánez también logró matricular la mañana del viernes pasado después de pagar la multa por no cumplir con la calendarización.



Él contó que no pudo tomar un turno a mitad de agosto. Después intentó la siguiente semana y ya no había disponibilidad para ese mes.



Abril manifestó que el proceso de matriculación se registra mediante un sistema gestionado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). “Al estar enlazados a un sistema nacional a veces hay fallas de conexión, sobre todo. Eso puede bloquear el sistema de recaudación y generar ciertos inconvenientes”.



Para la asignación de citas y recaudación, la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene su propio sistema. Según Abril, el único inconveniente registrado se dio en julio.



En ese mes hubo un cambio de competencias para el cobro del Impuesto al Rodaje. Desde julio pasado ese rubro lo cobra la AMT como parte del proceso de revisión vehicular.

​

La multa por no cumplir con el trámite en el mes que les corresponde es de USD 25. Ese valor se debe cancelar antes de acudir a uno de los ocho centros de revisión distribuidos en la ciudad.



Otro elemento que se debe tomar en cuenta, según Abril, es obtener la cita durante las dos primeras semanas de cada mes. Esto porque son las temporadas de más baja asistencia de dueños de vehículos.

​

Hasta finales de este mes deben matricular los automotores con placas terminadas en ocho. Desde el 1 de octubre lo harán quienes tengan el nueve como último dígito.

Después de 30 minutos de haber ingresado, Tamayo salió del Centro de Revisión de El Inca. El usuario dijo que el trámite, durante estos días, es rápido. Y “de haber sacado la cita a tiempo me hubiese ahorrado los USD 25”.