¿Qué vehículos podrán circular en Quito durante el fin de semana previo a la Navidad?

Este viernes 18 de diciembre de 2020 comienza el último fin de semana antes de las fiestas navideñas. Si todavía tiene pendientes, como compras de regalos o de comida para preparar la cena de Navidad, no olvide tomar en cuenta el 'Hoy Circula' para conducir su vehículo. Así, podrá evitar multas.

Este viernes 18 de diciembre del 2020 podrán circular únicamente los automotores cuyo último dígito de placa sea impar (1, 3, 5, 7 y 9).



Los viernes, a diferencia de lo que sucede otros días de la semana, no se permite la circulación de vehículos con placa par (2, 4, 6 y 8) pasadas las 20:00. Es decir, la circulación para esos vehículos estará restringida hasta el día siguiente.



El sábado 19 de diciembre podrán circular los vehículos cuya placa termine en par. De igual manera, lo vehículos de placa impar no podrán circular este día y no se quitará la restricción pasadas las 20:00.



El domingo 20, por otro lado, hay libre circulación. Es decir, todos los vehículos, así sus placas terminen en dígito par o impar, pueden circular.



¿Cuál es la multa por irrespetar la medida Hoy Circula?



De acuerdo con la resolución del Municipio de Quito, las personas que incumplan con la medida serán sancionadas. Los agentes civiles de tránsito que identifiquen a los infractores impondrá una sanción del 50% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), es decir USD 200, y la retención por cinco días del automotor.