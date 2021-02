¿Qué vehículos podrán circular en Quito durante el último fin de semana de febrero?

En Quito habrá libre circulación de vehículos desde la noche de este viernes 26 de febrero del 2021 hasta la mañana del lunes 1 de marzo. Esto lo establece el plan Hoy no circula que se retomó con modificaciones en la capital, tras el feriado de Carnaval.



La medida regula la circulación vehicular en la capital, de acuerdo con el último dígito de la placa de los automotores. La disposición fue implementada por medio de la Resolución A009 fue firmada el pasado 12 de febrero del 2021 por el alcalde de Quito, Jorge Yunda.



Con el Hoy no Circula, a los vehículos se les impuso nuevos días en los que no pueden transitar, entre las 06:00 y las 20:00 en el área urbana de Quito, con excepción de los fines de semana.



Es necesario recordar que hasta las 20:00 de este viernes 26 de febrero sí rige una restricción. Los vehículos y motocicletas particulares cuyas placas terminen en los dígitos 0, 1, 8 y 9 no podrán circular en Quito.



De incumplir con la medida, la resolución establece una sanción de USD 200, que equivale al 50% de una Remuneración Básica Unificada, además de la retención por cinco días del vehículo.



Estas son las restricciones que rigen durante el resto de la la semana: