Los autos se demoraron 20 minutos del túnel Guayasamín al Ciclista con la implementación del carril exprés

Opiniones diferentes se generaron en torno a la implementación del plan piloto carril exprés, en las avenidas Simón Bolívar y Granados, la mañana de este lunes 3 de febrero del 2020. El objetivo es permitir que los automotores con tres ocupantes o más circulen por un carril exclusivo y mejorar la movilidad.

Desde las 07:00, personal de la AMT se ubicó a lo largo del kilómetro en donde se aplicó la medida, entre el camposanto Monteolivo y el redondel del Ciclista. Los agentes portaron carteles con los mensajes: “Carril izquierdo, carril normal, comparte”, “Auto compartido con tres pasajeros, tome carril izquierdo”, entre otros.



En la pantalla LED se indicó: “Solo vehículos con tres o más personas, carril exprés a 500 metros”. Christian Zaragocín, director de Seguridad Vial de la AMT, indicó que medidas similares se han implementado en otros países con éxito. “También queremos reducir las emisiones de CO2, que la gente entienda que saca demasiados vehículos a la ciudad”.



En promedio, la AMT calcula que 2 800 automotores circulan en ese sector diariamente y lo mismo ocurrió hoy con el carril exprés, desde las 07:00 hasta las 09:30. Este Diario constató que los vehículos se demoraron dos minutos en circular en un kilómetro del carril exclusivo.



Alrededor de ocho minutos se tardaron los carros que se trasladaban en los otros carriles en el mismo tramo. No obstante, los automotores que subieron desde el intercambiador con el túnel Guayasamín, y no ocuparon el carril exprés, se demoraron aproximadamente 20 minutos hasta llegar al redondel del Ciclista.



Al conductor Marcelo Cevallos le pareció “un fracaso completo” la implementación de la medida porque se tarda demasiado tiempo en movilizarse. “Vengo de Cumbayá y me demoro 20 minutos, antes eran solo 10”. Verónica Calero aseguró que no es conveniente la medida de la AMT.



A su criterio, cada conductor vive realidades diferentes. “Ya voy más de 15 minutos. Si no existiera este corredor ya hubiera llegado a mi trabajo”.



Uno de los puntos conflictivos en el sector de El Ciclista es la subida desde la parroquia de Nayón, oriente de Quito. Allí se forma un cuello de botella de vehículos. Se demoran un promedio de 25 minutos en trasladarse desde el pequeño redondel localizado abajo de la Universidad de las Américas hasta el intercambiador.



El espacio para carros con más de tres ocupantes opera junto al parterre de la vía y el plan piloto durará un mes. Luego de ese plazo se analizarán los resultados técnicos para ver si se aplica la medida en otros lugares de Quito.



El pasado viernes 31 de enero, esa entidad realizó una prueba in situ del corredor exprés desde las 07:00 hasta las 09:00. Según los técnicos, se pudo evidenciar una disminución del tiempo de desplazamiento en un 50% con referencia al carril de todo tránsito.



Para Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, el exceso de carros livianos que transportan a una sola persona es un inconveniente para la movilidad. Las primeras semanas no se multará a quienes hagan un mal uso del ese servicio. Luego, los conductores serán multados con el 30% de un salario básico y seis puntos menos en la licencia de manejo.



A las 09:30, los agentes y personal de la AMT retiraron los conos que se colocaron sobre la avenida Simón Bolívar, también los muñecos inflables informativos ubicados en el parterre.



Los conductores de los carros que iban en el corredor exclusivo consideran que la medida es positiva y les parece una buena opción para llegar a sus destinos rápido. También para ayudar a otras personas.