Las Vegas amenaza con prisión y multas a quien duerma en la calle

Ante el creciente número de personas sin techo, Las Vegas aprobó una polémica ordenanza que prohíbe dormir en la calle y que impone castigos de hasta seis meses de prisión y multas por USD 1 000 para quien la incumpla.

La medida, que entrará en vigor el domingo 10 de noviembre de 2019 pero sus disposiciones penales no se aplicarán hasta febrero, no incluye el famoso 'Strip' donde quedan los mundialmente conocidos casinos de la capital de juego, pues están bajo una jurisdicción distinta.



Aplica para el centro de la ciudad y las zonas residenciales, aunque harán excepciones cuando los albergues estén llenos.



La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, fue blanco de protestas antes y durante el voto el miércoles 6 de noviembre de 2019 en la noche.



Manifestantes se posaron a las afueras del Concejo Municipal gritando consignas como “viviendas... no esposas” y con pancartas que proclamaban que “la pobreza no es un crimen”, según reportes de prensa.



Goodman, que recibió el apoyo de la cámara de comercio, dijo que la ley es necesaria para una ciudad que depende en gran medida de los ingresos del turismo, en particular de sus casinos, y para proteger “la salud y la seguridad de toda la comunidad”.



“La ley no pretende castigar a las personas sin hogar, sino ayudar a su reintegración en la sociedad”, dijo, según la radio NPR.



De acuerdo al último censo, 5 500 personas duermen en las calles del sur de Nevada cada noche. Sólo hay 2 000 camas disponibles a través de los servicios municipales y las organizaciones benéficas.



La medida ha suscitado además críticas más allá de Las Vegas, incluidas la de varios candidatos presidenciales demócratas.



La explosión en el número de personas sin hogar en Estados Unidos, especialmente en California y Nueva York, donde los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años, amenaza con convertirse en un tema protagónico en las elecciones de 2020.



El ayuntamiento ya ha prohibido en el pasado las distribuciones públicas de alimentos, cerrado parques públicos y hasta... ha prohibido dormir a menos de 150 metros de excrementos, una medida que luego fue desafiada en la justicia.

El exalcalde Oscar Goodman, un abogado populista y esposo de la actual jefa municipal, llegó a proponer que los sin techo fueran transportados a una prisión abandonada a más de 40 km de la ciudad, según el USA Today.