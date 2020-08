Veeduría observa el proceso de venta del Banco del Pacífico en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El proceso de venta del Banco del Pacífico fue declarado reservado por el directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), el pasado 8 de julio del 2020.

En un comunicado firmado por Roberto Dunn, presidente de CFN, entidad que es accionista mayoritario del Banco del Pacífico, se detalla que la información fue declarada, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, se menciona que la información solo podrá ser desclasificada por el Consejo de Seguridad Nacional.



Según este cuerpo legal, la información declarada como clasificada o reservada tendrá esa condición por un período de 15 años.



Este comunicado fue emitido el pasado 23 de julio como respuesta a un pedido que realizó la veeduría creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se conformó para vigilar el proceso de venta del Banco del Pacífico.



La veeduría, que se conformó el 4 de mayo del 2020, solicitó a la CFN que informe sobre el proceso de venta del Banco del Pacífico y el cronograma establecido, conocer la figura legal con la que se llevará a cabo el proceso de venta y conocer las entidades que vigilarán el proceso.



El documento de respuesta a la veeduría además añade que hay información que podría ser reservada, incluso, por tiempo indefinido.



El comunicado explica que el directorio de CFN tiene entre sus atribuciones "establecer el reglamento del índice temático de documentación reservada".



De ahí que, acogiéndose a ese reglamento, el ente respondió a los veedores que las actas, informes y resoluciones son "de carácter confidencial o reservado por tiempo indefinido".



José Antonio Paz, coordinador de esta veeduría, señaló que sorprendió que se haya declarado reservado el proceso de venta de este ente financiero. "El hecho de que se haya clasificado el proceso nos hace pensar que tal vez se quiere ocultar información de vital importancia conocer", indicó Paz.



En noviembre del 2019 se había dado a conocer que el banco iba a ser valorado por Bank of América y estaba previsto que enero se conozca un resultado.



Esto, como parte del proceso de monetización de activos del Estado, que el Gobierno emprendió el año pasado.



"Estamos intentando una acción legal para que la información se revele, es un proceso complejo. La Asamblea tiene la facultad de levantar el velo de la información, porque esta fue declarada reservada por el Estado. La intención de la veeduría es que la población conozca cómo se lleva a cabo el proceso de venta, para que no se genere ningún tipo de negociado", añadió el coordinador de la veeduría.

Consultada sobre la decisión de declarar reservado el proceso de venta, la Superintendencia de Bancos informó a este Diario que "la Superintendencia de Bancos actúa en este proceso como organismo de control y no de otra naturaleza, es decir no es organismo de gestión ni coadministrador. Se trata de una negociación de carácter particular donde debe entenderse que el mayor accionista del Banco del Pacífico es la CFN y es quien lleva adelante este proceso y la CFN y su directorio es quien toma las decisiones".



Este Diario pidió a CFN y Banco del Pacífico una explicación sobre la decisión de declarar este proceso como reservado. El Banco informó que solo CFN se podría pronunciar sobre el tema. La CFN no ha respondido al pedido.



Sobre la posibilidad de que JP Morgan Chase haya presentado una propuesta dentro del proceso de compra del Banco del Pacífico, el departamento de comunicación de JP Morgan señaló que no se pronunciará sobre el tema.