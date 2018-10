Vecinos y pasajeros piden a la Policía que refuerce la seguridad en la avenida Simón Bolívar

LEA TAMBIÉN

Los usuarios que se movilizan en la avenida Simón Bolívar, ubicada en el oriente de Quito, piden a la Policía Nacional que refuerce la seguridad y los patrullajes. Se quejan de que hay robos y asaltos de forma permanente.

La mañana de este miércoles 24 de octubre del 2018, decenas de personas esperaban el bus en el intercambiador de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui que conduce al valle de Los Chillos.



Una usuaria señala que la inseguridad es terrible en horas de la tarde. "Gracias a Dios no me han robado, pero he visto cómo les quitan las carteras y huyen (...) He observado que los delincuentes paran en motos para robar".



Otro pasajero indica: "falta más control y vigilancia de la Policía en la Simón Bolívar". Una chica asegura que allí roban teléfonos celulares y carteras.

Asaltos y robos son los problemas en el sector de la autopista General Rumiñahui y avenida Simón Bolívar. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

"A mí me asaltaron hace dos meses, fue con una tijera. Un hombre se acercó, me apuntó con el arma y me pidió lo que tenía", manifiesta la mujer. A su criterio, la labor de la Policía debe mejorar.

Otro hombre que vive en el sector expresa que desconocidos asaltan en el puente peatonal ubicado en el ingreso a la urbanización Triángulo de Piedra, 200 metros más arriba del intercambiador.



"A una señora le robaron el teléfono, al sospechoso le agarramos, le quitamos el celular. Hemos luchado por eso", cuenta.



Asegura que los patrullajes de la Policía son escasos. Se quejó de que la iluminación es pésima en el sector, lo cual contribuye a la inseguridad.