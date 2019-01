Vecinos de Nueva Aurora, en el sur de Quito, se oponen a que vendedores informales ocupen el nuevo parque

LEA TAMBIÉN

Los moradores del barrio Nueva Aurora, ubicado en el sur de Quito, se oponen a que los comerciantes informales sean trasladados al parque de ese sector, el cual ha sido rehabilitado y cuenta con áreas verdes, flamantes juegos infantiles construidos sobre césped sintético, nuevas bancas y un río natural con muelles de madera.

En la actualidad, los vendedores ocupan las aceras de la calle Julio Andrade con sus puestos de venta de diferentes productos. La zona es conflictiva, los peatones se movilizan con incomodidad, el tránsito es lento y pesado. Los vecinos se quejan que allí hay mucha inseguridad.



Los moradores piden a las autoridades que los comerciantes sean retirados de la calle, pero no permitirán que los reubiquen en el parque de Nueva Aurora. Anoche, incluso hubo desmanes y enfrentamientos entre los vecinos y los comerciantes informales.



La mañana de este jueves 31 de enero del 2019, un contingente policial se ubicó en uno de los ingresos a ese lugar, el cual está cercado con planchas metálicas. Allí pegaron carteles con los mensajes: "Parque Nueva Aurora 100% recuperado, no será mercado", "Mercado = insalubridad", "Nueva Aurora no se rinde, siempre unidos", "Vecinos, por favor apóyennos".



Mónica Morocho, representante de los 180 comerciantes de ese sector, asegura que cuentan con los permisos del Municipio de Quito para reubicarse en el parque. "Nos otorgó este sitio (...) invertimos dinero y quedamos en una inversión del 50% con la Alcaldía", señaló.



Lo único que busca su gente -acotó la dirigente- es trabajar para mantener a sus familias.



Betty Tumaille es dirigente del barrio Nueva Aurora. Dijo que la mayoría de habitantes del sector no permitirá que los informales ocupen el parque. Considera que un mercado genera demasiada basura y con esta se destruirán las nuevas instalaciones.