Vecinos denuncian incremento de precios en las tiendas de algunos barrios de Quito

La especulación de precios en las tiendas de abarrotes es otro de los problemas que la gente debe afrontar durante la crisis sanitaria generada por el covid-19. Este Diario recorrió varios sectores del norte y sur de la ciudad y recibió quejas por parte de la ciudadanía.

Manuel Moya, presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador, indicó que la problemática es recurrente en San Enrique de Velasco, Pisulí, Colinas del Norte, la ciudadela Jaime Roldós, Chillogallo, San Juan, La Tola, entre otros puntos de la urbe.



Cuestionó que no se comercializa pan popular de USD 0,12 (como estableció el Gobierno en el 2011), sino de 16 centavos en adelante. Pidió que se refuercen los controles en el mercado Mayorista porque a ese lugar llegan los alimentos antes de distribuirlos a la ciudad. "Se ha dado un incremento y una variación de precio por el peso. Antes, una libra de fréjol valía un dólar. Ahora cuesta lo mismo, pero la bolsa es más pequeña, no equilvale a lo de antes".



La intendenta de Pichincha, Daniela Valarezo, indicó que 2 000 controles se han realizado en los mercados de la provincia y la capital, principalmente en Las Cuadras, Central, San Roque y Mayorista. A su juicio, el problema radica en que los denunciantes no especifican la dirección exacta de los locales en donde se incrementan los valores. "Nos piden que acudamos a la avenida Morán Valverde (sur), pero no precisan el sitio y en esa vía hay varias tiendas. Nosotros guardamos la confidencialidad de cada caso".



Hasta el momento, 12 personas han sido detenidas por especulación

en mercados. No se ha apresado a quienes cometen la misma falta en las tiendas de abarrotes. La funcionaria añadió que se les ha solicitado a los comerciantes que publiquen un listado referencial de precios para evitar inconvenientes, de acuerdo a la cantidad



Por ejemplo, en el Mayorista por quintales y en los más pequeños por libras.



Frente a las quejas ciudadanas por el incremento de precios en las tiendas, la Intendencia ha desplegado operativos en el Comité del Pueblo, la ciudadela Martha Bucaram y Carapungo. "(Los dueños de esos negocios) nos han dicho que en el Mayorista está más caro, pero no es así". Las denuncias pueden ser presentadas en la línea 1-800 Lo Justo y en la página web de la Intendencia de Pichincha. La sanción para quienes incurren en esa falta varía de 15 a 30 días de prisión, según el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal.



Las intervenciones se reforzarán mientras dure la emergencia

sanitaria.



En los barrios hay preocupación. Patricio Paredes vive en la ciudadela La Gatazo (sur) y contó que en las tiendas subió el costo de la cubeta de huevos, antes valía tres dólares y ahora USD 3,30. Los 40 limones costaban USD 1 y ahora se venden 25 por lo mismo. "En la calle Toacazo hay bastantes ventas ambulantes afuera de un comisariato, sería bueno que el Municipio nos ayude con más controles".



Betty Tumaille vive en el sector de Nueva Aurora. Su preocupación

radica en que el dinero se termina y los productos son más caros. "La libra de carne se compraba en tres dólares y ahora vale USD 3,65 o 4, dependiendo de la carnicería. Los dueños de los locales nos dicen que suben los precios porque los productos llegan a Quito con nuevos valores".



En ese barrio, los 10 tomates se comercializaban a un dólar. Ahora, cuatro o cinco se expenden por la misma cantidad de dinero. Espera que se refuercen los controles de precios porque resultan afectadas las familias de bajos ingresos económicos.



Pilar Domínguez vive en Monjas Orquídeas. Se quejó que en la tienda del barrio subió la arveja. Antes pagaba un dólar por la libra. Ahora paga lo mismo y le entregan una menor cantidad de producto. Lo mismo ocurre con la zanahoria y la paiteña.